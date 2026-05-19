البصل.. فوائد صحية متعددة تعزز المناعة وصحة الجسم

ويحتوي البصل على مضادات أكسدة ومركبات نباتية، أبرزها “الكيرسيتين”، التي تساعد في تقليل الالتهابات ودعم جهاز المناعة، كما تشير دراسات غذائية إلى أن تناوله قد يساهم في تحسين صحة القلب والمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.
ومن أبرز فوائد البصل أيضًا دعمه لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على ألياف غذائية تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا النافعة، إضافة إلى دوره المحتمل في المساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.
كما يدخل البصل في بعض الوصفات الشعبية التقليدية المستخدمة لدعم صحة الجهاز التنفسي والتخفيف من أعراض الزكام، رغم أن هذه الاستخدامات ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية لإثبات فعاليتها بشكل قاطع.
ويبقى البصل خيارًا غذائيًا صحيًا عند تناوله باعتدال، إلى جانب اتباع نمط حياة متوازن يعتمد على التنوع الغذائي والنشاط البدني.
