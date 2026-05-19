الثلاثاء 2026-05-19 02:24 م

البصل.. فوائد صحية متعددة تعزز المناعة وصحة الجسم

البصل.. فوائد صحية متعددة تعزز المناعة وصحة الجسم
تعبيرية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 12:33 م

الوكيل الإخباري-   يُعدّ البصل من أكثر الخضروات استخدامًا في المطابخ حول العالم، ولا يقتصر دوره على إضافة النكهة للطعام، بل يمتلك فوائد صحية عديدة تجعله جزءًا مهمًا من النظام الغذائي المتوازن.

اضافة اعلان


ويحتوي البصل على مضادات أكسدة ومركبات نباتية، أبرزها “الكيرسيتين”، التي تساعد في تقليل الالتهابات ودعم جهاز المناعة، كما تشير دراسات غذائية إلى أن تناوله قد يساهم في تحسين صحة القلب والمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.


ومن أبرز فوائد البصل أيضًا دعمه لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على ألياف غذائية تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا النافعة، إضافة إلى دوره المحتمل في المساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.


كما يدخل البصل في بعض الوصفات الشعبية التقليدية المستخدمة لدعم صحة الجهاز التنفسي والتخفيف من أعراض الزكام، رغم أن هذه الاستخدامات ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية لإثبات فعاليتها بشكل قاطع.


ويبقى البصل خيارًا غذائيًا صحيًا عند تناوله باعتدال، إلى جانب اتباع نمط حياة متوازن يعتمد على التنوع الغذائي والنشاط البدني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان: جولة تفقدية لمواقع بيع الأضاحي

أخبار محلية أمانة عمّان: جولة تفقدية لمواقع بيع الأضاحي

مصر تقضي على مرض عانت منه 3000 سنة

منوعات مصر تقضي على مرض عانت منه 3000 سنة

سلامي يستبعد أبرز هدافي الدوري الأردني من قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 2026

خاص بالوكيل سلامي يستبعد أبرز هدافي الدوري الأردني من قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 2026

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل مراقبون: استدعاء إحسان حداد للمونديال مخاطرة قد تكلّف النشامى واللاعب كثيراً

كازاخستان.. العثور على أسنان قرش عاش قبل نحو 40 مليون سنة

منوعات كازاخستان.. العثور على أسنان قرش عاش قبل نحو 40 مليون سنة

ب

أخبار محلية الصفدي ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق يكرس الاستقرار بالمنطقة

ل

خاص بالوكيل غضب متصاعد بين السائقين.. شكاوى من إغلاقات مرورية وحفر واكتظاظ يخنق شوارع عمّان

صحفيو الأردن يرفضون حملات التشهير ضد عماد حجاج

أخبار محلية صحفيو الأردن يرفضون حملات التشهير ضد عماد حجاج



 
 






الأكثر مشاهدة

 