الأحد 2026-05-03 01:10 م

البطيخ .. هل هو مناسب لخسارة الوزن؟

الوكيل الإخباري-   يُعدّ البطيخ من الفواكه الصيفية التي يدعو خبراء التغذية إلى تناولها ضمن برامج إنقاص الوزن.

وفعليًا، يمنح البطيخ الجسم ترطيبًا عاليًا، كما يتميز باحتوائه على سعرات حرارية منخفضة؛ إذ يحتوي كل 100 غرام منه على نحو 30 سعرة حرارية فقط، ما يجعله خيارًا مثاليًا كوجبة خفيفة خلال الحميات الغذائية.


كذلك، فإن البطيخ غني بالماء والألياف، ويساعد على ملء المعدة وتقليل الشعور بالجوع لفترات أطول، ما يحدّ من الإفراط في تناول الطعام.


ويتكوّن البطيخ من نسبة عالية جدًا من الماء، ما يساهم في ترطيب الجسم وتحفيز عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، وهي عملية أساسية في حرق الدهون والتخلّص من السموم.


كما يحتوي البطيخ على مركبات مثل الليكوبين ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تنظيم الدهون في الجسم وتقليل تراكمها، إضافة إلى دعم الصحة العامة وتعزيز المناعة.


وتشير الدراسات إلى أن إدخال البطيخ ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يساهم فعليًا في خفض الوزن، لكن الخبراء يؤكدون أنه ليس حلًا سحريًا بمفرده، بل يجب دمجه مع نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم لتحقيق نتائج مستدامة.

 
 


