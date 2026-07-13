التهاب المفاصل الروماتويدي لا يؤلم المفاصل فقط.. خطر خفي يهدد القلب

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الوكيل الإخباري- التهاب المفاصل الروماتويدي لا يؤثر فقط في المفاصل، بل قد يزيد أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. اضافة اعلان





ويرتبط ذلك بالالتهاب المزمن الذي يسببه المرض، إذ قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وتراكم الدهون داخل الشرايين، إضافة إلى عوامل خطر أخرى مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وقلة النشاط البدني، والتدخين.



وينصح الأطباء بالسيطرة على الالتهاب عبر الالتزام بالعلاج، واتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة، وتناول غذاء متوازن، والإقلاع عن التدخين، ومراقبة ضغط الدم والسكر والكوليسترول، مع إجراء فحوصات دورية للقلب والانتباه لأي أعراض مقلقة.





