الأربعاء 2026-03-18 02:23 م

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم

تعبيرية
 
الأربعاء، 18-03-2026 01:06 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة علمية أمريكية استمرت لعقدين من الزمن أن تناول التوت الأزرق البري يعزز بشكل ملحوظ صحة الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.اضافة اعلان


 
راجع العلماء خلال الدراسة بيانات تم جمعها على مدى عقدين، تتعلق بفوائد التوت الأزرق البري والتوت المزروع على الصحة، ولاحظوا أن التوت البري غنيّ بالعناصر الغذائية بشكل خاص، فمقارنة بالتوت المزروع، يحتوي التوت البري على ضعف كمية مضادات الأكسدة تقريبا، و72% ألياف أكثر، وثلث كمية الأنثوسيانين الإضافية - وهي مركبات نباتية تحمي الأوعية الدموية وتقلل الالتهابات في الجسم.

في التجارب، وجد العلماء أن الاستهلاك المنتظم للتوت البري الأزرق يساعد على تقليل الالتهابات وتحسين وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية - وهي طبقة رقيقة من الخلايا تُبطّن الأوعية الدموية، وتُعد صحة هذه البطانة مسؤولة بشكل كبير عن الدورة الدموية الطبيعية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن التوت البري يؤثر إيجابا على تكوين البكتيريا النافعة في الأمعاء وعملية التمثيل الغذائي.
 
وينصح الخبراء بتناول نصف كوب إلى كوب كامل من التوت الأزرق البري يوميا للحصول على الفوائد المرجوة، سواء كان طازجا أو مجمدا أو مجففا، حيث تحافظ طرق المعالجة هذه على معظم المركبات النشطة بيولوجيا في ثماره.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة