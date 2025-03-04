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"الجرعة القاتلة" من مشروبات الطاقة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 04-03-2025 07:16 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت الباحثة وطبيبة التغذية الروسية تاتيانا سولنتسيفا أن تناول كمية معينة من مشروبات الطاقة يوميًا قد يسبب الوفاة.اضافة اعلان


وفي مقابلة مع صحيفة "غازيتا.رو"، قالت الطبيبة: "تشير الدراسات إلى أن تناول أكثر من أربع علب من مشروبات الطاقة في اليوم قد يتسبب في الوفاة.

وتعتبر الوفيات المرتبطة باستهلاك مشروبات الطاقة شائعة اليوم، وبشكل خاص بين الرياضيين. على سبيل المثال، أشارت إحدى المقالات العلمية إلى أن لاعب كرة سلة سقط أثناء المباراة وتوفي بسبب اضطراب حاد في نظم القلب (الرجفان البطيني).

وتبيّن أن اللاعب لم يكن لديه تاريخ مرضي مرتبط بأمراض القلب، بل كان قد تناول كمية كبيرة من مشروبات الطاقة في اليوم الذي سبق المباراة، وشرب أربع علب من هذه المشروبات قبل المباراة. في المجمل، تم تسجيل تسع حالات مماثلة بين الرياضيين بسبب مشروبات الطاقة خلال سنة، ثلاث حالات منها كانت قاتلة، وهذا أمر مثير للقلق."

وأضافت: "يمكن القول إن استهلاك علبتين أو ثلاث علب من مشروبات الطاقة يوميًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، ويؤثر هذا الأمر بالأخص على النظام القلبي والوعائي في الجسم. كما يمكن أن يؤدي تناول الأطفال لهذه المشروبات إلى مشكلات فرط النشاط ونقص التركيز والانتباه."

ويشير العديد من خبراء الصحة إلى أن كميات الكافيين الكبيرة الموجودة في مشروبات الطاقة قد تسبب مشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات في الشرايين، كما أن الكافيين الموجود في هذه المشروبات يساعد على طرح السوائل بكميات كبيرة من الجسم، مما يؤدي إلى مشكلات في الكلى.

ويؤكد بعض الأطباء أيضًا أن مشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة من السكر الضار، وخصوصًا لمرضى السكري، كما أن كميات الكافيين الكبيرة فيها تسبب أضرارًا للجهاز العصبي، وقد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية، بالإضافة إلى اضطرابات نفسية.

روسيا اليوم
 
gnews

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