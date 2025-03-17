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            العرقسوس في السحور: هل هو مفيد أم مضر؟
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                عن
            
                

                    تعبيرية 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        11:56 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري- يعد العرقسوس من المشروبات الرمضانية الشهيرة التي يفضلها الكثيرون لما له من طعم لذيذ وفوائد صحية متعددة. ورغم هذه الفوائد، إلا أن استهلاكه بكميات كبيرة أو من قبل بعض الفئات قد يتسبب في بعض الأضرار الصحية.
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في هذا السياق، يوضح الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، تأثير تناول العرقسوس في رمضان.

فوائد العرقسوس في رمضان
يشير ناجي إلى أن العرقسوس يعد من المشروبات المفيدة خلال رمضان، حيث يساعد في ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة بفضل احتوائه على زيوت طبيعية. كما يلعب دورًا في تخفيف حرقة المعدة والارتجاع المريئي وعسر الهضم، وذلك بفضل حمض الجليسريزيك الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

كما يحتوي العرقسوس على مضادات أكسدة تساعد في تعزيز مناعة الجسم ومكافحة الالتهابات، بالإضافة إلى قدرته على رفع مستوى هرمون الكورتيزول في الدم، مما يساهم في تقليل التوتر والقلق.

أضرار الإفراط في تناول العرقسوس
على الرغم من فوائده، يحذر الدكتور بهاء ناجي من الإفراط في تناول العرقسوس، خاصة بالنسبة لبعض الفئات مثل مرضى الضغط. تناول كميات كبيرة من العرقسوس يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما قد يسبب احتباس السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى تورم الأطراف.

لذا، من الأفضل تناول العرقسوس باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية معينة.
 
الكونسلتو 









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                ا
                            
                    
                    

                        
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                                عن
                            
                    
                    

                        
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                            العرقسوس في السحور: هل هو مفيد أم مضر؟
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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