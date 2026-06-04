الخميس 2026-06-04 02:55 م

الكشف عن تأثير الجمع بين القهوة والجريب فروت

الكشف عن تأثير الجمع بين القهوة والجريب فروت
تعبيرية
 
الخميس، 04-06-2026 01:11 م

الوكيل الإخباري-   يعتقد أن تناول القهوة والجريب فروت معا يساعد الشخص على البقاء متيقظا لفترة أطول، لأن المواد الموجودة في هذه الفاكهة الحمضية تبطئ شطر الكافيين في الجسم.

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ويوضح أطباء الجهاز الهضمي حجم الأدلة التي تدعم هذه النظرية والمخاطر التي قد يسببها هذا التأثير.

 

ووفقا للدكتورة يكاترينا كاشوخ، أخصائية الجهاز الهضمي، يحتوي الجريب فروت على مادتين نشطتين بيولوجيا هما نارينجين وفورانوكومارين، اللتان تؤثران على إنزيمات الكبد. وتحديدا، تثبطان إنزيم CYP1A2، المسؤول عن شطر معظم الكافيين في الجسم. ونظريا، قد يؤدي ذلك إلى بقاء مستوى الكافيين في الدم لفترة أطول، لكن البيانات العلمية حول هذا الموضوع لا تزال متضاربة.

وتؤكد الطبيبة، أن البحوث الحالية لا تسمح بالقول بثقة بزيادة ملحوظة في تأثير الطاقة، لأن سرعة الأيض تعتمد على الخصائص الفردية والعمر والحالة الصحية.

وتقول: "يجب إدراك أنه حتى لو أثر الجريب فروت على سرعة استقلاب الكافيين، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيجعل الشخص أكثر يقظة أو نشاطا".

 
 


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