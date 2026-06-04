الكشف عن تأثير الجمع بين القهوة والجريب فروت

الوكيل الإخباري- يعتقد أن تناول القهوة والجريب فروت معا يساعد الشخص على البقاء متيقظا لفترة أطول، لأن المواد الموجودة في هذه الفاكهة الحمضية تبطئ شطر الكافيين في الجسم.

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ويوضح أطباء الجهاز الهضمي حجم الأدلة التي تدعم هذه النظرية والمخاطر التي قد يسببها هذا التأثير.