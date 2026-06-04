الكشف عن تأثير الجمع بين القهوة والجريب فروت

وتؤكد الطبيبة، أن البحوث الحالية لا تسمح بالقول بثقة بزيادة ملحوظة في تأثير الطاقة، لأن سرعة الأيض تعتمد على الخصائص الفردية والعمر والحالة الصحية.
وتقول: "يجب إدراك أنه حتى لو أثر الجريب فروت على سرعة استقلاب الكافيين، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيجعل الشخص أكثر يقظة أو نشاطا".
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