انتبه.. شرب القهوة بعد هذه الأدوية ممنوع

الوكيل الإخباري- لا شك أن القهوة من المشروبات المفيدة لصحة الإنسان، ومع ذلك، يجب التوقف عن تناولها بعد الحصول على بعض الأدوية، لأنها تؤثر سلبًا على فعاليتها بالجسم.

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أدوية لا تتناول القهوة بعدها



1- أدوية الغدة الدرقية



في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن فعالية أدوية الغدة الدرقية تتأثر عند شرب القهوة بعدها مباشرة، لأنها تقلل من قدرة الجسم على امتصاصها.



2- أدوية الحساسية



يجب الفصل بين القهوة وأدوية الحساسية، لأن تناول الاثنين في نفس الوقت يزيد من حدة بعض الأعراض، خاصةً صعوبة النوم، نتيجة لتحفيز الجهاز العصبي المركزي بشكل مفرط.



3- أدوية السكري



كشفت بعض الدراسات أن القهوة قد تتسبب في تدهور صحة بعض المصابين بداء السكري عند تناولها مع أدوية خفض الجلوكوز بالدم، خاصةً إذا كانت محلاة بالسكر أو مضاف إليها الحليب.



وتوصلت دراسة أخرى نشرتها الجمعية الأمريكية للسكري لنتائج مماثلة، حيث أظهرت أن الكافيين المتوفر في القهوة قد يتسبب في ارتفاع السكر والإنسولين بالجسم.



4- أدوية الزهايمر



تناول القهوة بعد أدوية ألزهايمر قد يضعف فعاليتها بالجسم، لأن الكافيين المتوفر بها يؤدي إلى وصول كمية ضئيلة منها إلى الدماغ، بالإضافة إلى تثبيط قدرتها على حماية الناقل العصبي الأستيل كولين بالجسم.



5- أدوية الربو