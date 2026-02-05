بديل طبيعي للسكر...ماذا تقول الدراسات عن المونك فروت؟

وأوضح التقرير أن هذا المُحلّي يتميّز بنكهة فاكهية خفيفة، مع احتمال ظهور مذاق مُرّ طفيف لدى بعض المستخدمين، وهو أقل وضوحاً مقارنةً بمحلّيات طبيعية أخرى مثل الستيفيا.
وفي ما يتعلق بمرضى السكري، أظهرت أبحاث أُجريت على الحيوانات أن «المونك فروت» لا تؤثر في مستويات السكر في الدم، ما يجعلها خياراً واعداً لهذه الفئة، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية على البشر لتأكيد هذه النتائج.
كما تحتوي «المونك فروت» على مركبات مضادة للأكسدة تُعرف باسم «موجروسيدات»، تساهم في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. ولفت التقرير إلى أن بعض الدراسات الأولية أشارت إلى خصائص محتملة مضادة للسرطان، ولا سيما لمركب «موجروسيد IVe»، إلا أن هذه النتائج لا تزال قيد البحث.
وعلى صعيد السلامة، تُصنّف إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) «المونك فروت» على أنها مادة «آمنة عموماً»، ولم تُسجَّل أي آثار جانبية معروفة لاستخدامها، كما تُعدّ آمنة للأطفال والحوامل. غير أن الخبراء يشددون على ضرورة الاعتدال في استهلاكها، نظراً لحداثة المنتجات المتوافرة في الأسواق ومحدودية الدراسات طويلة الأمد.
