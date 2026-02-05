الخميس 2026-02-05 01:11 م

بديل طبيعي للسكر...ماذا تقول الدراسات عن المونك فروت؟

وبحسب تقرير نشره موقع «فيريويل هيلث»، فإن «المونك فروت» تُستخدم كمحلٍّ خالٍ من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وتفوق حلاوتها سكر المائدة بما يتراوح بين 100 و250 مرة، ما يجعلها خياراً مناسباً للأشخاص ا
تعبيرية
 
الخميس، 05-02-2026 12:57 م

الوكيل الإخباري-   تُعدّ فاكهة «المونك فروت» (Monk Fruit)، المعروفة أيضاً باسم فاكهة الراهب، من البدائل الصحية للسكر والمحلّيات الصناعية، إذ تشير دراسات حديثة إلى فوائد صحية محتملة لها، على الرغم من أن الأبحاث العلمية حولها لا تزال محدودة.

اضافة اعلان

 

وبحسب تقرير نشره موقع «فيريويل هيلث»، فإن «المونك فروت» تُستخدم كمحلٍّ خالٍ من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وتفوق حلاوتها سكر المائدة بما يتراوح بين 100 و250 مرة، ما يجعلها خياراً مناسباً للأشخاص الذين يسعون إلى إدارة أوزانهم أو الحد من استهلاك السكر.

وأوضح التقرير أن هذا المُحلّي يتميّز بنكهة فاكهية خفيفة، مع احتمال ظهور مذاق مُرّ طفيف لدى بعض المستخدمين، وهو أقل وضوحاً مقارنةً بمحلّيات طبيعية أخرى مثل الستيفيا.

وفي ما يتعلق بمرضى السكري، أظهرت أبحاث أُجريت على الحيوانات أن «المونك فروت» لا تؤثر في مستويات السكر في الدم، ما يجعلها خياراً واعداً لهذه الفئة، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية على البشر لتأكيد هذه النتائج.

كما تحتوي «المونك فروت» على مركبات مضادة للأكسدة تُعرف باسم «موجروسيدات»، تساهم في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. ولفت التقرير إلى أن بعض الدراسات الأولية أشارت إلى خصائص محتملة مضادة للسرطان، ولا سيما لمركب «موجروسيد IVe»، إلا أن هذه النتائج لا تزال قيد البحث.

وعلى صعيد السلامة، تُصنّف إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) «المونك فروت» على أنها مادة «آمنة عموماً»، ولم تُسجَّل أي آثار جانبية معروفة لاستخدامها، كما تُعدّ آمنة للأطفال والحوامل. غير أن الخبراء يشددون على ضرورة الاعتدال في استهلاكها، نظراً لحداثة المنتجات المتوافرة في الأسواق ومحدودية الدراسات طويلة الأمد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية تعافي السياحة الأجنبية في البترا خلال عام 2025 بنسبة 45%

ب

أخبار محلية الإحصاءات: 3.8% ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين لعام 2025

ل

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج طلبة دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل

وبحسب تقرير نشره موقع «فيريويل هيلث»، فإن «المونك فروت» تُستخدم كمحلٍّ خالٍ من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وتفوق حلاوتها سكر المائدة بما يتراوح بين 100 و250 مرة، ما يجعلها خياراً مناسباً للأشخاص ا

طب وصحة بديل طبيعي للسكر...ماذا تقول الدراسات عن المونك فروت؟

رياضة يومية بسيطة تحمي من السكري والسمنة

طب وصحة رياضة يومية بسيطة تحمي من السكري والسمنة

ب

شؤون برلمانية البدور: تعديل محتمل على الحد الأعلى لشمول الأسر الفقيرة بالتأمين الصحي

ل

أخبار محلية جامعة العلوم والتكنولوجيا تستعرض تجربتها في التحول الرقمي خلال القمة العالمية للحكومات

ب

أخبار محلية الحكومة تطرح فرصا صناعية تشمل مكونات "الدرون" وأشباه الموصلات



 






الأكثر مشاهدة