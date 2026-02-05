بديل طبيعي للسكر...ماذا تقول الدراسات عن المونك فروت؟

الوكيل الإخباري- تُعدّ فاكهة «المونك فروت» (Monk Fruit)، المعروفة أيضاً باسم فاكهة الراهب، من البدائل الصحية للسكر والمحلّيات الصناعية، إذ تشير دراسات حديثة إلى فوائد صحية محتملة لها، على الرغم من أن الأبحاث العلمية حولها لا تزال محدودة.

اضافة اعلان