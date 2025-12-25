بروتين نباتي.. كيف تلبي احتياجاتك اليومية بسهولة؟

أخصائية التغذية جوهي أرورا أوضحت أن البقوليات مثل العدس الأحمر والأخضر والحمص تعتبر مصادر ممتازة للبروتين (6–9 غرامات لكل طبق)، كما تدعم صحة العضلات والهضم.
وتُعد منتجات الألبان النباتية مثل الحليب والزبادي اليوناني والبانير مصادر جيدة للبروتين والكالسيوم، فيما يُنصح بإضافة فول الصويا والتوفو لتعزيز استهلاك البروتين.
تخطيط النظام الغذائي النباتي بشكل ذكي يضمن تلبية الاحتياجات اليومية من البروتين دون الاعتماد على الأطعمة الحيوانية.
-
أخبار متعلقة
-
دواء مجاني لأعصابك وقلبك.. اضحك 5 مرات أسبوعياً
-
5 ركائز أساسية لتعزيز كثافة العظام والحفاظ عليها في أي عمر
-
مشروبات تقلل خطر حصوات الكلى بنسبة كبيرة
-
لماذا نجد دائما مساحة للحلوى بعد الوجبات الدسمة؟
-
كم مرة يجب تناول السمك أسبوعيا؟
-
أفضل وقت للفطور لخفض الكوليسترول
-
سحب شوكولاتة شائعة من الأسواق الأمريكية لمخاطر صحية قاتلة
-
عادة بسيطة لتقليل التوتر النفسي وخفض ضغط الدم