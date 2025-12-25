الخميس 2025-12-25 11:57 ص

بروتين نباتي.. كيف تلبي احتياجاتك اليومية بسهولة؟

تعبيرية
الخميس، 25-12-2025

الوكيل الإخباري-   مع الاهتمام المتزايد باللياقة والتغذية الصحية، أصبح البروتين عنصراً أساسياً، لكن النباتيين قد يواجهون صعوبة في الحصول على حاجتهم اليومية منه.

أخصائية التغذية جوهي أرورا أوضحت أن البقوليات مثل العدس الأحمر والأخضر والحمص تعتبر مصادر ممتازة للبروتين (6–9 غرامات لكل طبق)، كما تدعم صحة العضلات والهضم.


وتُعد منتجات الألبان النباتية مثل الحليب والزبادي اليوناني والبانير مصادر جيدة للبروتين والكالسيوم، فيما يُنصح بإضافة فول الصويا والتوفو لتعزيز استهلاك البروتين.


تخطيط النظام الغذائي النباتي بشكل ذكي يضمن تلبية الاحتياجات اليومية من البروتين دون الاعتماد على الأطعمة الحيوانية.

 

