بعد ترند الكركم.. فوائد نفسية تشجعك على تجربته مع طفلك

الدكتورة سلمى أبو اليزيد، استشارية الصحة النفسية، أوضحت أن هذا التريند لا يقتصر على كونه مشهدًا جماليًا، بل يمثل لعبة بصرية محفزة لنمو الطفل النفسي والإدراكي، إذ يُنمّي الحواس ويحفّز الفضول والخيال، ويُعزز التفاعل الأسري.
كما أكدت أن الألعاب البصرية مثل "تريند الكركم" تساعد الأطفال في بناء مهارات الإدراك البصري، ما يؤثر مستقبلاً على قدرتهم في التعلم والتعبير عن المشاعر والإبداع.
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