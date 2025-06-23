الإثنين 2025-06-23 01:05 م
 

بعد ترند الكركم.. فوائد نفسية تشجعك على تجربته مع طفلك

قلقل
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 12:00 م

الوكيل الإخباري-   انتشر "ترند الكركم" على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعدما أبهرت حبيبات الكركم الصغيرة الأطفال بشكلها اللامع عند تحريكها تحت الإضاءة، ما جعلها تبدو كـ"تراب الأساطير" في أفلام ديزني. وانتشرت مقاطع لتفاعل الأطفال العفوي والمبهج مع المشهد.

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الدكتورة سلمى أبو اليزيد، استشارية الصحة النفسية، أوضحت أن هذا التريند لا يقتصر على كونه مشهدًا جماليًا، بل يمثل لعبة بصرية محفزة لنمو الطفل النفسي والإدراكي، إذ يُنمّي الحواس ويحفّز الفضول والخيال، ويُعزز التفاعل الأسري.


كما أكدت أن الألعاب البصرية مثل "تريند الكركم" تساعد الأطفال في بناء مهارات الإدراك البصري، ما يؤثر مستقبلاً على قدرتهم في التعلم والتعبير عن المشاعر والإبداع.

 

اليوم السابع 

 
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