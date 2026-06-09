بين الجلوس والوقوف.. ما الوضعية الصحية المثالية؟ - صور

الوكيل الإخباري- تشهد المكاتب القابلة للوقوف انتشارًا متزايدًا في بيئات العمل الحديثة، باعتبارها وسيلة للحد من الآثار الصحية السلبية الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الوقوف وحده ليس الحل الأمثل، بل إن التناوب بين الجلوس والوقوف والحركة هو الأكثر فائدة للصحة.

اضافة اعلان



وتشير دراسات حديثة إلى أن المكاتب القابلة لتعديل الارتفاع قد تسهم في تحسين وضعية الجسم، وتقليل انحناء الرأس للأمام أثناء العمل، ما يخفف آلام الرقبة والعضلات، وقد يساعد أيضًا في تقليل آلام أسفل الظهر عند الاستخدام المتوازن.



في المقابل، يحذر المختصون من الوقوف لفترات طويلة لما قد يسببه من آلام في الساقين والقدمين ومشكلات في الدورة الدموية، إضافة إلى تراجع التركيز في بعض المهام الذهنية.



وينصح الخبراء بالاعتماد على التوازن بين الجلوس والوقوف وأخذ فترات حركة منتظمة، مع التأكيد أن هذه المكاتب قد لا تناسب جميع الأشخاص، خصوصًا من يعانون مشكلات صحية في الظهر أو المفاصل.



