تأثير المشروبات الغازية على جسم الأطفال

وتقول: "إن صدمة "السكر" الحادة التي تلحقها المياه الغازية المحلاة بالجسم تؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الدوبامين (هرمون السعادة)، لذلك كلما أفرط الطفل في شرب هذه المياه، زادت رغبته في تناولها، وهذا يتحول تدريجيًا إلى إدمان."
ووفقًا لها، يساعد النظام الغذائي المتوازن والمناسب، والنشاط البدني المعتدل، والنوم لساعات كافية في وقاية الأطفال من السمنة.
ويذكر أن نتائج دراسات أجراها خبراء جامعة شنغهاي للطب الصيني التقليدي أظهرت أن إفراط المرأة في تناول المشروبات الغازية المحلاة أثناء فترة الحمل يزيد من خطر إصابتها بسكري الحمل، وتسمم الحمل، والولادة المبكرة، وتشوهات خلقية لدى الجنين.
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