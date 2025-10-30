الوكيل الإخباري- "تأثير مزدوج".. دواء واعد يحمي القلب ويكافح السكري معا

كشفت دراسة حديثة أن الدواء التجريبي IC7Fc قد يقي من أمراض القلب بخفض مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات، بعد أن أثبتت أبحاث سابقة فعاليته في علاج السكري من النوع الثاني.



وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق من العلماء بقيادة المركز الطبي لجامعة لايدن في هولندا بالتعاون مع جامعة موناش الأسترالية ومؤسسات بحثية أخرى، أن إعطاء الدواء للفئران المعرّضة للإصابة بأمراض القلب أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الدهون والكوليسترول في الدم.

اضافة اعلان



وبيّنت النتائج أن IC7Fc يقلل من تراكم اللويحات الدهنية في الأوعية الدموية ويحد من الالتهابات، وهما عاملان رئيسيان وراء النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وقال قائد الدراسة البروفيسور مارك فيبرايو، من معهد موناش للعلوم الصيدلانية (MIPS) الذي شارك في تطوير الدواء ودراسته لسنوات طويلة كخيار علاجي محتمل لأمراض التمثيل الغذائي: "أظهرت أبحاثنا السابقة أن بروتين IC7Fc يمكن أن يساعد في السيطرة على داء السكري من النوع الثاني، وتظهر هذه الدراسة أنه قد يساهم أيضا في تقليل تصلب الشرايين عبر إبطاء تراكم الدهون التي تسد الأوعية الدموية وتعيق تدفق الدم إلى القلب".



ورغم التقدم في العلاجات التقليدية التي تخفض ضغط الدم والكوليسترول، لا تزال أمراض القلب السبب الأول للوفاة عالميا، ما يشير إلى الحاجة المستمرة لتطوير علاجات جديدة أكثر شمولا وفعالية.



وفي حين أظهرت دراسات سابقة أن الدواء يساهم في تقليل الشهية وخفض دهون الجسم لدى الفئران البدينة، أوضحت الدراسة الحالية أنه لم يُحدث أي تغير في الوزن أو كمية الطعام لدى الفئران النحيفة المعرضة لارتفاع الكوليسترول، ما يشير إلى أن تأثيره في فقدان الوزن يرتبط بالسمنة تحديدا، بينما تظل فوائده القلبية قائمة لدى النحفاء أيضا.



وتبرز هذه النتائج إمكانات IC7Fc كعلاج متعدد الفوائد، يجمع بين خفض الوزن وحماية القلب، مما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات السريرية على البشر لتأكيد فعاليته وأمانه.



وأضاف فيبرايو: "تشير هذه النتائج إلى أن IC7Fc قد يقدم فائدة مزدوجة — فهو يساعد على تقليل السمنة لدى البعض، ويحمي القلب لدى آخرين. إنها خطوة واعدة نحو علاج يستهدف أمراض التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية في الوقت نفسه".