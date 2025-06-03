تجنّب هذه الأخطاء عند تناول اللحوم في عيد الأضحى!

الوكيل الإخباري- مع حلول عيد الأضحى المبارك، تزداد موائد اللحوم وتتنوع طرق الطهي، لكن يحذر خبراء التغذية من بعض العادات الخاطئة التي قد تؤثر سلبًا على الصحة، خاصة مع الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والدهنية.

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وأبرزت اختصاصية التغذية العلاجية، أن من أهم الأخطاء الشائعة:

🔸 الإفراط في تناول اللحوم المشوية والمقلية: حيث تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، وقد تؤدي إلى عسر الهضم وزيادة مستوى الكوليسترول.

🔸 إهمال الخضروات: حيث يُنصح بتناول كميات كافية من الخضروات الورقية والخضراء مع الوجبات لتسهيل عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

🔸 شرب المياه الباردة أو الغازية بعد الوجبات مباشرة: ما قد يؤدي إلى تلبك معوي ومشكلات في الهضم.

🔸 تناول اللحوم فور الذبح: وهو أمر شائع في العيد، لكنه قد يؤدي إلى تشنجات هضمية، ويُفضل ترك اللحم يرتاح لساعات قبل الطهي.

🔸 الإفراط في تناول "الفتة" والوجبات الغنية بالنشويات والدهون: ما يرفع من احتمالات اضطرابات السكر وضغط الدم، خصوصًا لدى مرضى السكري والقلب.