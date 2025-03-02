تحذير من الجلطات في رمضان: نصائح للمدخنين وعشاق الكافيين!

الوكيل الإخباري- مع بداية شهر رمضان، يعاني الكثير من الأشخاص من التغيرات في عاداتهم اليومية مثل شرب القهوة والشاي والتدخين، مما قد يؤثر سلباً على مزاجهم ويسبب لهم توتراً وصداعاً. في هذا السياق، يقدم الأطباء مجموعة من النصائح للمساعدة في التكيف مع الصيام وتقليل التأثيرات السلبية لتلك العادات.

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فوائد صحية للصيام تؤكد الطبيبة المصرية مروة الحسيني، أخصائي الباطنة العامة، أن الصيام يعد من العادات الصحية المفيدة للجهاز الهضمي والصحة العامة، ولكنه قد يسبب توتراً لبعض الأشخاص الذين اعتادوا على التدخين أو شرب المنبهات مثل القهوة والشاي بكميات كبيرة. وتنصح الحسيني بالاستفادة من شهر رمضان لتقليل التدخين وكمية المنبهات، خاصة القهوة التي تحتوي على الكافيين، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في شربها بعد الإفطار إلى زيادة ضغط الدم، سرعة ضربات القلب، والتهابات المعدة.



التقليل من شرب الشاي والماء كما تُشير الحسيني إلى أن الإكثار من شرب الشاي لتعويض فترة الصيام قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل زيادة التبول وارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من الشعور بالعطش خلال النهار.

وتوصي بشرب كميات كافية من الماء بعد الإفطار للحفاظ على ترطيب الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يُفضل شرب ما لا يزيد عن 3 أكواب من الشاي، مع تفضيل الشاي الأخضر.



ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تقليل آثار المنبهات الانسحابية مثل الصداع والعصبية، ويمكن ممارستها قبل الإفطار بساعة أو بعده بساعتين، مما يساعد على حرق السعرات الزائدة والتخلص من الدهون.



تحذيرات من التدخين بعد الإفطار من جهته، يُحذر الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بإيطاليا، من التدخين بشكل عام، مشدداً على ضرورة استغلال رمضان لتقليل كمية التدخين. ويشير عودة إلى أن تدخين السجائر مباشرة بعد الإفطار قد يكون له عواقب خطيرة، حيث أن المعدة تكون فارغة، مما يجعل الدم أكثر لزوجة وحركة الدم بطيئة. ويمتزج دخان السجائر مع الدم، مما يؤدي إلى خطر الجلطات والإضرار بالجهاز الهضمي.



نصيحة مهمة

يُنصح بتقليل التدخين قدر الإمكان خلال رمضان ومحاولة التوقف عن هذه العادة الضارة. رمضان هو فرصة مثالية للابتعاد عن التدخين وتحسين صحة الجسم بشكل عام.