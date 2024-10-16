تحذير من تناول هذا المشروب على الريق

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الوكيل الإخباري- هناك مشروب شتوي شهير، يجب عدم تناوله على معدة فارغة، لما يسببه من أضرار، حسبما ذكرت الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية. اضافة اعلان





وقالت عسكر إن الكاكاو هو المشروب الشتوي الذي تقصده، مشددةً على ضرورة احتسائه بعد وجبة الإفطار، لأن تناوله على الريق يؤثر سلبًا على صحة الجسم.



وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن سبب إقبال بعض الأشخاص على شرب الكاكاو صباحًا يرجع إلى محتواه العالي من الكافيين، الذي يساهم في الشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط وتعزيز التركيز.



وأوضحت أنه على الرغم من الفوائد التي يقدمها الكافيين للجسم، يؤدي تناول مصادره الطبيعية، لا سيما الكاكاو، على الريق إلى:



- ارتفاع ضغط الدم.



- ارتفاع سكر الدم.



- زيادة الشعور بالتوتر.



- تهيج القولون العصبي.



- المعاناة من الحموضة.



- الإصابة بالتهاب أو قرحة المعدة.



وكشفت أن هذه الأضرار قد تحدث أيضًا عند تناول الشاي أو القهوة أو النسكافيه على معدة فارغة، لاحتواء هذه المشروبات على مستويات عالية من الكافيين.



واختتمت عسكر حديثها بالإشارة إلى أن الجسم لا يحتاج للكافيين بعد الاستيقاظ من النوم صباحًا، بل يكون متعطشًا لتناول وجبة إفطار غنية البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية.