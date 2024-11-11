تحذير.. نقص هذا الفيتامين خطر على صحتك

الوكيل الإخباري- يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ك2، لأن نقص مستوياته بالجسم عن المعدل الطبيعي تأثيرات سلبية خطيرة، حسبما ذكر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.



أعراض نقص فيتامين ك2

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