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تحذير.. نقص هذا الفيتامين خطر على صحتك

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 11-11-2024 09:57 م

الوكيل الإخباري-   يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ك2، لأن نقص مستوياته بالجسم عن المعدل الطبيعي تأثيرات سلبية خطيرة، حسبما ذكر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

أعراض نقص فيتامين ك2

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وأضاف ناجي أن القلب والعظام من أكثر الأجزاء في الجسم التي تتضرر عند نقص فيتامين ك2، موضحًا أن من أبرز أعراض انخفاضه:

- ارتفاع ضغط الدم.

- حصوات الكلى.

- كسور العظام.

- تسوس الأسنان.

- النزيف المستمر.

أسباب نقص فيتامين ك2
وأوضح أن عدم الاهتمام بتناول ما يكفي من المصادر الطبيعية لفيتامين ك2 في النظام الغذائي اليومي هو السبب الرئيسي لانخفاض مستوياته بالجسم.

وأكد استشاري التغذية أن بعض الأشخاص يعانون من نقص فيتامين ك2 بالجسم رغم تناولهم الأطعمة الغنية به، مشيرًا إلى أن السبب يرجع إلى إصابتهم بأمراض تجعل الجسم غير قادرًا امتصاصه، مثل داء كرون والقولون العصبي والإسهال المزمن.

علاج نقص فيتامين ك2
وكشف أن علاج نقص فيتامين ك2 بالجسم يتمثل في:

- تناول الأطعمة الغنية به، مثل منتجات الألبان واللحوم الحمراء والأسماك وصفار البيض.

- الحصول على مكملات فيتامين ك2.

- إدارة الأمراض التي تؤثر على امتصاص فيتامين ك2.

واختتم ناجي حديثه بالتشديد على ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول مكملات فيتامين ك2، لتحديد الجرعة اليومية المناسبة منها بناءً على معدل نقصه بالجسم.

 
gnews

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