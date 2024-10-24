تحذير.. هذه الأعراض تدل على الإصابة بهشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام
في هذا الصدد، قال الدكتور حازم كمال، أخصائي جراحة المفاصل والمناظير، إن هناك علامات يمكن الاستدلال منها على الإصابة بهشاشة العظام.
وأضاف كمال أن الشعور بآلام متفرقة في أنحاء الجسم من الأعراض الشائعة لهشاشة العظام، بالإضافة إلى سهولة الإصابة بالكسور مع الكدمات البسيطة.
وأوضح أخصائي جراحة المفاصل والمناظير أن هشاشة العظام أحد الأمراض التي تسبب آلامًا مبرحة في العمود الفقري، قد تكون مصحوبة بتقلصات عضلية.
طرق تشخيص هشاشة العظام
وشدد على ضرورة قياس كثافة العظام عند المعاناة من هذه الأعراض، لمعرفة ما إذا كانت ناتجة عن الإصابة بالهشاشة أم هناك سبب مرضى آخر.
وأشار كمال إلى أهمية إجراء تحليل فيتامين د، لأن انخفاضه من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، لعدم قدرة الجسم على امتصاص معدن الكالسيوم بدون توازن مستوياته.
وأكمل: "في حالة توازن مستويات فيتامين د، يجب إجراء تحليل الكالسيوم، لأن نقصه بالجسم من الأسباب الأكثر شيوعًا لهشاشة العظام".
وأكد أن هشاشة العظام قد تكون ناجمة عن الاضطرابات الهرمونية الشائع حدوثها لدى النساء أثناء الدورة الشهرية وخلال فترة الحمل وبعد انقطاع الطمث.
علاج هشاشة العظام
وفي نهاية حديثه، كشف أن علاج هشاشة العظام يختلف من مريض لآخر حسب السبب، ولكن هناك إرشادات يجب على جميع المرضى الالتزام بها، أبرزها:
- تناول مكملات فيتامين د والكالسيوم في حالة انخفاضهما بالجسم.
- اتباع نظام غذائي صحي غني بالمصادر الطبيعية لفيتامين د والكسيوم، مثل الخضراوات الورقية الداكنة والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم.
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
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