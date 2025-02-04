تخلص من شمع الأذن بدون ألم! إليك الطريقة الصحيحة في المنزل

طريقة تنظيف الأذن من الشمع في المنزل:
1 - استخدام الماء الساخن: يمكن استخدام الماء الدافئ لتنظيف الأذن من الشمع الزائد، مع مراعاة أن تكون درجة الحرارة بين 37 و40 درجة مئوية. قم باستخدام سرنجة متوسطة الحجم واملأها بالماء الدافئ، ثم قم برأس مائل قليلاً وأضف الماء بلطف إلى الأذن. تأكد من تجنب وضع الماء مباشرة داخل الأذن واكتفي بإدخال الماء قليلاً، ثم امسح الأذن بقطعة قماش جافة أو قطن نظيف.
2 - زيت الزيتون: يُعد زيت الزيتون من العلاجات المنزلية الشائعة لتنظيف الأذن. يتم تسخين كمية صغيرة من الزيت (لتصبح دافئة وليس ساخنة)، ثم وضع من 3 إلى 4 قطرات في الأذن باستخدام قطارة. يترك الزيت في الأذن لمدة نصف ساعة حتى يذوب الشمع الزائد، مما يسهل التخلص منه.
تحذيرات: يجب توخي الحذر أثناء إجراء هذه العملية في المنزل، خصوصًا إذا كنت تعاني من أي أمراض في الأذن. من الأفضل استشارة الطبيب في حال استمرار الألم أو الانزعاج لضمان سلامة الأذن والسمع.
-
أخبار متعلقة
-
يقلل الالتهابات ويعزز الهضم.. 9 فوائد مذهلة لعصير هذا الخضار
-
اليوم العالمي لمرضى السرطان: رسالة أمل ودعوة للتوعية والدعم
-
هل أنت فوق 60؟ اكتشف العدد المثالي للخطوات اليومية لصحة قلبك!
-
للتخلص من دهون البطن بسرعة: إليك 7 خطوات فعّالة!
-
لا تأكل بعد هذا الوقت! دراسة تكشف موعد العشاء لتنظيم السكر وحرق الدهون
-
7 أطعمة لصحة قلبك... هل تتناولها يوميا؟
-
5 عوامل تزيد من خطورة السكتة الدماغية
-
التوقف عن شرب القهوة لمدة الشهر.. ماذا يحدث لجسمك؟