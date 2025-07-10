تساعد في الاكتشاف المبكر.. خبراء يتوصلون إلى آلية جديدة لتشخيص التوحد

الوكيل الإخباري- توصل علماء في الولايات المتحدة إلى أن اضطراب طيف التوحد ينقسم إلى أربعة أنواع رئيسية، لكل منها سمات ومخاطر وأسباب جينية مختلفة، في اكتشاف قد يُحدث نقلة في تشخيص الحالة مبكرًا وتقديم دعم أكثر ملاءمة للأطفال المصابين، بحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل.

اضافة اعلان



وحلل الباحثون بيانات لأكثر من 5000 طفل، وقاموا بتصنيفهم إلى أربع مجموعات بناءً على 233 سمة فردية، تتعلق بتطور اللغة، الإدراك، السلوك الاجتماعي، وأعراض الصحة النفسية.



الأنواع الأربعة للتوحد بحسب الدراسة:

النوع الأول – صعوبات اجتماعية وسلوكيات متكررة دون تأخر نمائي (37% من الحالات):

يتأخر تشخيصه وغالبًا ما يرتبط بمشاكل مثل القلق والاكتئاب واضطراب فرط الحركة.



النوع الثاني – تحديات معتدلة (34%):

يظهر سلوكًا مشابهاً للنوع الأول لكن دون زيادة في مشاكل الصحة النفسية.



النوع الثالث – تأخر في النمو مع سمات التوحد (20%):

يشمل تأخرًا ملحوظًا في المشي والكلام، دون مشكلات نفسية إضافية.



النوع الرابع – الأكثر تأثرًا (10%):

يتميز بتأخر شديد في النمو وارتفاع خطر الإصابة بأمراض نفسية، ويرتبط بطفرات جينية ضارة تظهر تلقائيًا أثناء الحمل.

وقالت البروفيسورة أولغا ترويانسكايا من جامعة برينستون إن فهم هذه الأنواع يساعد في تشخيص التوحد بدقة وتقديم رعاية شخصية أفضل. وأضافت عالمة النفس جينيفر فوس فيج أن معرفة النوع الفرعي يُمكّن الأسر من التخطيط المبكر لمستقبل أطفالهم ومراقبة العلامات المرتبطة بالصحة النفسية أو النمو.



البحث يمهد الطريق لمزيد من الاكتشافات

نُشرت النتائج في مجلة Nature Genetics، وأكد الباحثون أن هذا التقسيم لا يُمثل النهاية، بل نقطة انطلاق لاكتشاف أنواع فرعية أخرى ضمن كل مجموعة، مشيرين إلى الحاجة لمزيد من البحث لفهم التوحد بشكل أعمق.