تظهر على الرأس.. احذر علامة تكشف ارتفاع الكوليسترول

الوكيل الإخباري- إن وجود نسبة عالية من الكوليسترول يعني أن لديك كمية كبيرة جداً من المادة الدهنية المعروفة باسم الكوليسترول في الدم. إذا لم يتم علاجه، فقد يصبح هذا خطيراً لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بحالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

اضافة اعلان



وذلك لأن الكوليسترول يمكن أن يتشكل على شكل رواسب لويحية، ما يتسبب في تضييق الشرايين ويجعل من الصعب تدفق الدم عبرها. يمكن أيضاً أن تنفصل اللويحة وتشكل جلطة دموية خطيرة، بحسب إكسبريس.



في كثير من الأحيان، لن يكون الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول على علم بحالتهم نظرًا لأن الأعراض لا تظهر عليهم عادةً، لذلك تُعرف هذه الحالة بـ "القاتل الصامت".



الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك على وجه اليقين هي إجراء الاختبار، ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يسبب ذلك بعض الآثار الجانبية.



وفقا لأحد الخبراء، أحد هذه الآثار الجانبية هو تساقط الشعر.



وأوضح الدكتور زين مجيد - الجراح في عيادة هارلي ستريت للشعر - المزيد، وقال: "الكوليسترول هو نوع من الدهون الضرورية للحياة، إنه مكون هيكلي رئيسي للخلايا، ويعمل كمقدمة في تخليق بعض الهرمونات مثل هرمون الاستروجين والتستوستيرون والكورتيزول، وهو حيوي في إنتاج فيتامين د".



وتابع: "إلى جانب هذه الوظائف، يعد الكوليسترول مهماً أيضاً في دورة الشعر لأنه ينظم مسارات إشارات الشعر. تظهر العديد من الدراسات أن المستويات المرتفعة من الكوليسترول، وخاصة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) المعروف باسم 'الكولسترول السيئ'، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهذا لأنه يمكن أن يؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية المعروفة باسم اللويحات في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن ارتفاع مستويات الكوليسترول قد يرتبط أيضاً بتساقط الشعر".



وواصل: "إذا كنت تعاني من تساقط الشعر، فقد يكون ذلك علامة محتملة على احتمال ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك". وأشار إلى دراسات علمية مختلفة حول هذا الموضوع.



وقال الدكتور مجيد: "تشير الدراسات إلى أن هناك ارتفاعاً في معدل انتشار دسليبيدميا (مستويات غير صحية لواحد أو أكثر من أنواع الدهون) لدى النساء والرجال الذين يعانون من الثعلبة الأندروجينية".



وجدت إحدى الدراسات أن النساء والرجال المصابين بالثعلبة الأندروجينية أظهروا ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الدهون الثلاثية (نوع آخر من الدهون)، وقيم الكوليسترول الكلي وLDL.



"أظهرت دراسة أخرى أن النساء المصابات بالثعلبة الأندروجينية لديهن مستويات أعلى بكثير من الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية.



"هذا مشابه لدى الرجال، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن نسبة الكوليسترول الكلي / البروتين الدهني عالي الكثافة كانت أعلى بكثير لدى الرجال الذين يعانون من الثعلبة الأندروجينية".



إذا وجدت أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة، فهناك تغييرات في نمط حياتك يمكنك إجراؤها لخفضها.



قد يوصي طبيبك بإجراء تغييرات غذائية مثل استهلاك الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والمكسرات، والحد من الدهون المشبعة والمتحولة، وإعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والأحماض الدهنية أوميغا 3 والستيرول النباتي.



وقال الدكتور مجيد: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد التغييرات الأخرى في نمط الحياة أيضاً، مثل زيادة مقدار التمارين الرياضية، وتقليل تناول الكحول، والتوقف عن التدخين. يمكن أيضاً استخدام الأدوية جنبًا إلى جنب مع تغييرات نمط الحياة لتقليل نسبة الكوليسترول إلى مستويات صحية".



ومع ذلك، أضاف: "بينما تظهر الدراسات أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم من المرجح أن يتم ملاحظته لدى أولئك الذين يعانون من تساقط الشعر، لا يوجد رابط مباشر، لذا فإن التحكم في مستوى الكوليسترول لديك لن يوقف تساقط الشعر".



ونصح: "من الطبيعي أن نفقد حوالي 50-100 شعرة يومياً لأن الشعر ينمو باستمرار، ومع ذلك، إذا لاحظت كميات كبيرة من تساقط الشعر - والذي يظهر عادةً على وسادتك أو أثناء الاستحمام أو أثناء تمشيط شعرك - فقد يكون من المفيد التحدث إلى طبيب يمكنه إجراء مزيد من الفحص، أو يمكنك رؤية أخصائي تساقط الشعر لإجراء خيارات العلاج".