تعاني من مشاكل النوم بسبب السكري؟- اتبع هذه النصائح

الوكيل الإخباري- يعاني معظم مرضى السكري من عدم القدرة على النوم بشكل جيد، وبالتالي النوم لفترات أقل، مما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية ورفع نسب السكر في الدم.



تأثير قلة النوم على مرضى السكري

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عادة ما يحتاج مرضى السكري، خاصة من النوع الثاني، للنوم بشكل جيد، وذلك لأن قلة النوم تتسبب في إفراز هرمونات، مثل الكورتيزول، الذي يزيد من مقاومة الأنسولين وزيادة مستويات السكر في الدم.



وعلى الجانب الآخر، فإن الإفراط في النوم يؤدي إلى مخاطر صحية على مرضى السكري من النوع الثاني، ويجعلهم أكثر عرضة للوفاة.



طرق الحصول على النوم بشكل أفضل لمرضى السكري



التأكد من عدم توقف التنفس أثناء النوم

يعتبر توقف التنفس أثناء النوم أحد اضطرابات النوم الشائعة عند مرضى السكري من النوع الثاني، ويزداد هذا الاضطراب عند زيادة الوزن، خاصة في منطقة الرقبة، وتعتبر أعراض انقطاع التنفس هي الشخير بصوت مرتفع والشعور بالنعاس أثناء النهار والصداع، وفي هذه الحالة، يفضل المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص وفقدان الوزن واتباع نظام غذائي صحي.



إدارة نسبة السكر قبل النوم

في حالة ارتفاع أو انخفاض نسب السكر في الدم لا يمكن النوم بشكل مريح، لذلك من الأفضل الحفاظ على نسب السكر في الدم قبل النوم بشكل خاص، واتباع نظام غذائي صحي وتناول الأدوية في المواعيد المحددة والمتابعة المستمرة مع الطبيب المختص وممارسة الرياضة بانتظام مع قياس نسب السكر في الدم بشكل مستمر.



ممارسة عادات جيدة للنوم

عادة ما يحتاج الأشخاص البالغين ما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات من النوم في اليوم الواحد، حيث أنه في حالة الإصابة بالسكري من الضروري الاهتمام بساعات النوم وعدم اتخاذ قيلولة كثيرًا أثناء النهار، أي بما يقدر بـ20 دقيقة وليس أكثر.



الحفاظ على نوم منتظم



من الضروري أن يحرص مرضى السكري من النوع الثاني على النوم لفترات منتظمة يوميًا حتى في أيام العطلة، حيث يساعد ذلك الساعة الداخلية للجسم على العمل بشكل أفضل وتحسين مستويات السكر في الدم، حيث تؤكد الدراسات أن اتباع روتين نوم منتظم يساعد على تحسين الصحة العامة، وعدم اتباع روتين منتظم يتسبب في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسكر، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



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