تعرف على أبرز الطرق لمواجهة الصداع

وأضاف إيربجوت أنه يمكن مواجهة الصداع أيضاً من خلال أخذ دش بارد أو وضع كمادة باردة على الرقبة.
مسكنات الألم
وفي حالة الصداع الشديد، يمكن أيضاً اللجوء إلى مسكنات الألم مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين، مع مراعاة عدم تناولها لمدة تزيد عن 15 يوماً في الشهر، وإلا ستحدث نتيجة عكسية ويصاب المرء بما يعرف "بالصداع الناجم عن الإفراط في تناول الأدوية"، حيث تتسبب المسكنات نفسها في الإصابة بالصداع كأثر جانبي للإفراط في تناولها.
استشارة الطبي
-
أخبار متعلقة
-
هل يستطيع مريض السكري الاستغناء عن الأنسولين؟
-
كيف تتخلصين من شخير طفلك؟.. 6 حيل منزلية
-
تحذير صحي هام من الأكل أو الشرب أثناء الوقوف .. لهذه الأسباب
-
في 5 خطوات.. دليلك لعلاج الكوليسترول في 30 يوما
-
4 مشروبات على الريق تخلصك من الوزن الزائد
-
هل بذور الشيا "غذاء خارق" يخفض الوزن؟
-
عند الاستيقاظ.. 3 تمارين "مهمة" لعلاج آلام الرقبة والكتفين
-
6 أشياء منزلية تضاعف خطر السرطان