 
الخميس 2024-09-05 05:52 م
 

 

تعرف على أبرز الطرق لمواجهة الصداع

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-09-2024 03:59 م

الوكيل الإخباري-   قال طبيب الأعصاب الألماني فرانك إيربجوت إنه يمكن مواجهة الصداع بواسطة بعض التدابير البسيطة، مثل تدليك الجبهة والصدغين بزيت النعناع، مع مراعاة تطبيقه بمعدل 3 مرات بفاصل زمني يبلغ 15 دقيقة.

اضافة اعلان


وأضاف إيربجوت أنه يمكن مواجهة الصداع أيضاً من خلال أخذ دش بارد أو وضع كمادة باردة على الرقبة.


مسكنات الألم
وفي حالة الصداع الشديد، يمكن أيضاً اللجوء إلى مسكنات الألم مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين، مع مراعاة عدم تناولها لمدة تزيد عن 15 يوماً في الشهر، وإلا ستحدث نتيجة عكسية ويصاب المرء بما يعرف "بالصداع الناجم عن الإفراط في تناول الأدوية"، حيث تتسبب المسكنات نفسها في الإصابة بالصداع كأثر جانبي للإفراط في تناولها.

 

ويمكن أيضاً تناول المستحضرات المشتركة، التي تجمع بين إحدى المواد الفعالة المسكنة للألم والكافيين، حيث تتمتع بمفعول أقوى من المسكنات العادية، مع مراعاة عدم تناولها لمدة تزيد عن 10 أيام في الشهر، لتجنب الإصابة بالصداع الناجم عن الإفراط في تناول الأدوية.


استشارة الطبيب

وينبغي استشارة الطبيب إذا كان الصداع شديداً للغاية ومصحوباً بألم طاعن، ويُعيق المرء عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، بالإضافة إلى مظاهر الشلل وغيرها من الاضطرابات العصبية. وللوقاية من الصداع، ينبغي شرب السوائل بشكل كافٍ والتخلص من التوتر النفسي، من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والاسترخاء العضلي التقدمي، بالإضافة إلى أخذ قسط كافٍ من النوم ليلاً.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية دوام رسمي لمكاتب الاحوال المدنية يوم الاقتراع وتمديد دوام الاحد والاثنين

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : المواكب المعيقة والعيارات النارية اعتداء على الأرواح - فيديو

لبيد

فلسطين لبيد: إنهاء الحرب من مصلحة إسرائيل

تعبيرية

طب وصحة تعرف على أبرز الطرق لمواجهة الصداع

وزير الأوقاف

أخبار محلية وزير الأوقاف يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

صورة للخبزة العجيبة المغربية | من المصدر

منوعات "الخبزة العجيبة" تسمم العشرات في المغرب

الذهب

اقتصاد محلي سعر تاريخي للذهب في الأردن.. 51 دينارا للغرام

الشاب التركي "أياز صالح كوتش" يرتدي زي سبايدر مان

منوعات " سبايدرمان" يجوب بشوارع تركيا .. ما قصته؟



 


الأكثر مشاهدة