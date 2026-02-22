تعرف على فوائد التمر عند السحور

ويساعد التمر على تحمل الصيام لفترة طويلة، كما أنه يحتوي على سكريات طبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز، كما أنه يضمن معادن أساسية مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم.
وعملياً، فإن التمر يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم والحدّ من الشعور بالإرهاق والعطش خلال النهار. كذلك، يوفّر التمر مضادات أكسدة طبيعية تدعم المناعة وتُسهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.
وفعلياً، فإنّ تناول 2 إلى 3 تمرات في السحور مع قليل من الحليب أو اللبن، يمثل وجبة تزوّد الجسم بالطاقة وتحدّ من التقلبات الحادة في الشهية.
