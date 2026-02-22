الأحد 2026-02-22 11:16 ص

تعرف على فوائد التمر عند السحور

التمر" عند السحور
تعبيرية
 
الأحد، 22-02-2026 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   يُعتبر التمر خياراً مثالياً على مائدة السحور في شهر رمضان، نظراً لقيمته الغذائية العالية وقدرته على تزويد الجسم بالطاقة بشكل متدرج.اضافة اعلان


ويساعد التمر على تحمل الصيام لفترة طويلة، كما أنه يحتوي على سكريات طبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز، كما أنه يضمن معادن أساسية مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم.

وعملياً، فإن التمر يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم والحدّ من الشعور بالإرهاق والعطش خلال النهار. كذلك، يوفّر التمر مضادات أكسدة طبيعية تدعم المناعة وتُسهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.


وفعلياً، فإنّ تناول 2 إلى 3 تمرات في السحور مع قليل من الحليب أو اللبن، يمثل وجبة تزوّد الجسم بالطاقة وتحدّ من التقلبات الحادة في الشهية. 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة أسماء جلال إقامة دعوى قانونية ضد برنامج رامز جلال بعد عرض حلقتها، معتبرة أنها تضمنت إساءة لها.

فن ومشاهير بعد عرض حلقتها.. فنانة مشهورة ستقاضي رامز جلال - صورة

أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

طب وصحة أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

هيئة الإعلام

أخبار محلية تحذير رسمي من استغلال الأطفال وذوي الإعاقة في المحتوى الإعلامي

جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

أخبار محلية جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

تكنولوجيا في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

فن ومشاهير أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن

أخبار محلية قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن



 






الأكثر مشاهدة