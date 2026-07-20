تقنيات جديدة تمهد لإعادة نمو الأسنان طبيعيًا بدلًا من الحشوات والزراعة

ويركز العلماء على تحفيز نمو أنسجة الأسنان، مثل العاج والمينا، باستخدام الخلايا الجذعية والبروتينات والجينات المسؤولة عن ترميم الأسنان، بهدف تمكينها من إصلاح التلف والتسوس ذاتيًا.
كما نجح باحثون في تطوير نماذج أولية لأسنان حيوية داخل المختبر، مع استمرار الأبحاث للوصول إلى إنتاج سن كاملة داخل فم المريض مستقبلًا، وهو ما قد يمثل تحولًا كبيرًا في علاج مشكلات الأسنان.
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