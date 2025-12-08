تقوية المناعة في الشتاء.. أطعمة ومركبات طبيعية تحمي الجلد والأعصاب

الوكيل الإخباري- يشير الخبراء إلى أن مركب الأبيغينين الموجود في بعض المنتجات النباتية يعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين.



ووفقا للخبراء، يوجد مركب الأبيغينين في البقدونس، واللفت السويدي (Rutabaga أو السلجم الحلقي)، والكمكوات (Kumquat أو البرتقال الذهبي).

اضافة اعلان



ويشير الدكتور أندريه بروديوس، أخصائي المناعة، إلى أن هذا المركب يحمي خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية ويمنع آثارها الضارة، كما يحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين.



أما الدكتور ميخائيل كونوفالوف، فيشير إلى أن الأبيغينين يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، ويلعب دورا مهما في حماية الخلايا العصبية.



من جانبها، توصي الدكتورة ليودميلا دينيسينكو، خبيرة التغذية، بتناول أطعمة غنية بالفيتامينات D وA وC والزنك خلال موسم البرد.



فيتامين D: يدعم صحة العظام والعضلات والمناعة، ويمكن الحصول عليه من الأسماك الدهنية وكبد سمك القد والبيض ومنتجات الألبان.



فيتامين A: يوجد في الكبد والبيض والجزر والقشدة واليقطين وزيت السمك.



فيتامين C: ضروري لحماية الأوعية الدموية والأنسجة الضامة، ويتوفر في الثمار والحمضيات والفلفل الحلو والخضروات الورقية.



الزنك: يلعب دورا رئيسيا في تعزيز المناعة، ويوجد في البذور، والمكسرات، وقلوب الدجاج، ولحم البقر، والبيض.



ووفقا لدينيسينكو، يمكن تناول كمية كبيرة من هذه الفيتامينات خلال موسم البرد والإنفلونزا دون قلق، إذ يحتاج الجسم إليها بشكل خاص في هذه الفترة.