الأحد 2026-03-01 12:48 م

تناول الأفوكادو والمانجو يوميا.. سر صحة قلبك وأوعيتك الدموية!

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 01-03-2026 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   استنتج باحثون من معهد إلينوي للتكنولوجيا أن إضافة الأفوكادو والمانجو يوميا إلى النظام الغذائي قد تسهم في تحسين صحة الأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري.

أشارت مجلة Journal of the American Heart Association إلى أن الدراسة شملت 82 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما، مصابين بمقدمات السكري أو بزيادة الوزن أو بالسمنة (بمؤشر كتلة جسم بين 25 و35 كغم/م²). وكان المشاركون غير مدخنين، ولا يتبعون حميات غذائية خاصة، ولا يعانون من أمراض مزمنة خطيرة.

وعلى مدى ثمانية أسابيع، تناول المشاركون حبة أفوكادو متوسطة الحجم وكوبا من المانجو الطازج يوميا، بينما تناولت المجموعة الضابطة كمية مماثلة من السعرات الحرارية مصدرها أطعمة أخرى غنية بالكربوهيدرات.

وبعد انتهاء فترة الدراسة، أظهرت الفحوص تحسنا في توسّع الأوعية الدموية لدى المجموعة التي تناولت الفاكهة بنسبة بلغت 6.7%، مقارنة بـ4.6% لدى أفراد المجموعة الضابطة. ويعني ذلك أن الأوعية الدموية أصبحت أكثر استجابة لتدفق الدم وأكثر كفاءة في تنظيمه.

كما انخفض ضغط الدم الانبساطي — وهو مقياس الضغط في الأوعية بين نبضات القلب — بمقدار 1.9 ملم زئبق لدى المجموعة التي خضعت للنظام الغذائي المدروس، في حين ارتفع بمقدار 5 ملم زئبق لدى المجموعة الضابطة. وتُعد هذه الفروق ذات دلالة إحصائية، نظرا لارتباطها بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلا.

 
 


