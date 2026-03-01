تناول الأفوكادو والمانجو يوميا.. سر صحة قلبك وأوعيتك الدموية!

الوكيل الإخباري- استنتج باحثون من معهد إلينوي للتكنولوجيا أن إضافة الأفوكادو والمانجو يوميا إلى النظام الغذائي قد تسهم في تحسين صحة الأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري.

