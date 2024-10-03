تناول هذا الشراب على الريق.. فوائده مذهلة

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الوكيل الإخباري- هناك مشروب، إذا حرص الإنسان على تناوله فور الاستيقاظ من النوم صباحًا، سيتمتع بصحة جيدة، حسبما ذكرت الدكتورة لينا أوستينوفا، خبيرة التغذية الروسية. اضافة اعلان





وقالت لينا إن المشروب الذي تقصده هو "الماء"، مشيرةً إلى تعدد الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناوله على معدة فارغة بشكل يومي.



وأضافت أن شرب كوب من الماء أو أكثر على الريق يساهم في الحفاظ على سيولة الدم، ومن ثم الوقاية من الجلطات الدموية.



وأوضحت خبيرة التغذية أن فقدان الوزن من فوائد شرب الماء على الريق، لأنه يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم وتقليل الشعور بالجوع.



وأكدت الطبيبة الروسية أن شرب الماء على الريق يلعب دورًا كبيرًا في تحسين عمل الجهاز اللمفاوي، مما يساهم في زيادة قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات.



وأشارت لينا إلى أن الأشخاص الذين يشربون الماء على معدة فارغة يوميًا أقل عرضة للإصابة بحصوات الكلى والتهاب المسالك البولية.



وفي نهاية حديثها، كشفت أن شرب الماء على الريق له فوائد تجميلية، حيث يساهم في دعم صحة الشعر والبشرة.



