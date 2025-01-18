تنظيف الأسنان بالخيط يوميا: كيف يؤثر على صحة قلبك

الوكيل الإخباري- يحرص العديد من الأشخاص على تنظيف الأسنان يوميًا للحفاظ عليها من التسوس وتجنب حدوث التهابات اللثة. ويعتمد الكثيرون في عملية التنظيف على الفرشاة أو الخيط للحفاظ على صحة الفم. لكن، ماذا عن فوائد تنظيف الأسنان بالخيط على صحة القلب؟

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ونستعرض في التقرير التالي، تأثير تنظيف الأسنان بالخيط يوميًا على صحة القلب وفقًا للدكتور إبراهيم درويش، استشاري طب الفم والأسنان.



تنظيف الأسنان بالخيط

قال الدكتور إبراهيم درويش، إن تنظيف الأسنان بشكل عام له العديد من الفوائد الصحية، خاصة تنظيف الأسنان بالخيط، حيث يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة اللثة والفم. كما يساعد في تجنب الإصابة بالتهابات اللثة التي قد تسبب مشاكل صحية لمرضى أمراض صمامات القلب بسبب البكتيريا الناتجة عن التهابات اللثة.



معجون الأسنان

وعن ترك معجون الأسنان فترة قبل غسله، أوضح الدكتور درويش أنه يجب ترك معجون حساسية الأسنان لمدة دقيقة إلى ثلاث دقائق قبل غسله للاستفادة من الفوائد الكاملة للمركبات الموجودة فيه التي تساهم في تقليل الحساسية. أما معجون الأسنان العادي، فلا داعي لتركه ويجب غسله مباشرة.



غسل الأسنان بالمعجون

أكد الدكتور درويش على ضرورة تجنب غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد تناول الفواكه الحمضية مباشرة. ذلك لتفادي حدوث مضاعفات للأسنان مثل تأكل طبقة مينا الأسنان. ويفضل الانتظار حتى يختفي أثر الفواكه الحمضية بالفم قبل تنظيف الأسنان.



وأشار إلى أن الأوقات المثالية لغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون هي بعد وجبتي الإفطار والعشاء للحفاظ على صحة الأسنان وتجنب المضاعفات مثل تسوس الأسنان، التهابات اللثة أو رائحة الفم الكريهة.