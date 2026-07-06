خبراء يحذرون من تأثير زيت جوز الهند على الكوليسترول

الوكيل الإخباري- حذّر خبراء التغذية من الإفراط في استخدام زيت جوز الهند، مؤكدين أنه قد يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة تصل إلى 80–90%.

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وأوضح المختصون أن هذه الدهون تعيق التخلص من الكوليسترول الضار مقارنة بزيوت صحية مثل زيت الزيتون والكانولا ودوار الشمس، التي تحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة لصحة القلب.