خبراء يحذرون من تأثير زيت جوز الهند على الكوليسترول

وأوضح المختصون أن هذه الدهون تعيق التخلص من الكوليسترول الضار مقارنة بزيوت صحية مثل زيت الزيتون والكانولا ودوار الشمس، التي تحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة لصحة القلب.
ورغم شعبيته كبديل طبيعي، يشير الخبراء إلى أن فوائده الصحية محدودة، وينصحون باستخدامه بكميات قليلة فقط، مع تفضيل الزيوت النباتية الصحية للاستخدام اليومي.
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