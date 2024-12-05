 
الخميس 2024-12-05 11:29 ص
 

خبيرة تغذية توصي بالقرفة: تحمي من مرض خطير

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تعبيرية
الخميس، 05-12-2024 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   هناك مرض خطير، إذا حرص الإنسان على إضافة القرفة إلى طعامه أثناء الطهي، سيصبح أقل عرضة للإصابة به، حسبما ذكرت الدكتورة ناتاليا بافليوك، خبيرة التغذية.

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وأضافت ناتاليا أن المرض الخطير الذي قصده هو "داء السكري"، مشيرةً إلى أن القرفة من أفضل التوابل التي تلعب دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة به.


وأضحت أن القرفة أظهرت قدرة كبيرة في العديد من الدراسات على الحد من الإصابة بداء السكري، عن طريق تنظيم مستويات السكر بالدم، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".


وأشارت خبيرة التغذية إلى أن القرفة تكتسب قدرتها على التحكم في مستويات سكر الدم من خصائصها المضادة للأكسدة، فضلًا عن أليافها الغذائية المفيدة لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

 

الكونسلتو 

 
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