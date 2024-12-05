خبيرة تغذية توصي بالقرفة: تحمي من مرض خطير

وأضافت ناتاليا أن المرض الخطير الذي قصده هو "داء السكري"، مشيرةً إلى أن القرفة من أفضل التوابل التي تلعب دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة به.
وأضحت أن القرفة أظهرت قدرة كبيرة في العديد من الدراسات على الحد من الإصابة بداء السكري، عن طريق تنظيم مستويات السكر بالدم، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وأشارت خبيرة التغذية إلى أن القرفة تكتسب قدرتها على التحكم في مستويات سكر الدم من خصائصها المضادة للأكسدة، فضلًا عن أليافها الغذائية المفيدة لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.
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