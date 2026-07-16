دراسة تكشف تأثير وجبة الإفطار على صحة الجسم والطاقة

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن جودة وجبة الإفطار لا تقل أهمية عن تناولها، لما لها من تأثير على صحة القلب، والتمثيل الغذائي، ومستويات الطاقة. اضافة اعلان





وأشارت دراسات سابقة إلى أن تجاهل الإفطار يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. وأكدت اختصاصية التغذية بيث تشيروني من "كليفلاند كلينك" أن الإفطار المتوازن خلال ساعات من الاستيقاظ يساعد على تعزيز الطاقة وتحسين صحة القلب، خاصة عند احتوائه على الألياف.



ونصحت اختصاصية التغذية الأمريكية لورا إيزاكسون بأن يجمع الإفطار الصحي بين البروتين، والألياف، والدهون الصحية، لدعم الشبع واستقرار الطاقة وتنظيم مستويات السكر في الدم.





