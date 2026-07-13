دراسة تكشف دوراً محتملاً لـ"الفطر السحري" في علاج فقدان الشهية

10:18 ص

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن مركّب السيلوسيبين الموجود في بعض أنواع "الفطر السحري" قد يكون خياراً علاجياً واعداً للأشخاص المصابين بفقدان الشهية العصبي. اضافة اعلان





وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من مركز أبحاث المؤثرات العقلية في Imperial College London، 21 امرأة يعانين من اضطراب فقدان الشهية منذ سنوات، وخضعن لثلاث جلسات علاجية باستخدام السيلوسيبين تحت إشراف طبي.



وأظهرت النتائج تحسناً في أعراض اضطرابات الأكل وزيادة في الرغبة بالتعافي لدى المشاركات، مع استمرار بعض الآثار الإيجابية لمدة عام. وأكد الباحثون أن النتائج أولية وتحتاج إلى دراسات أوسع قبل اعتماد العلاج بشكل رسمي.









