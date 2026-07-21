دراسة تكشف دور الصيام المتقطع في الحفاظ على الوزن بعد الحمية

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن الصيام المتقطع قد يساعد على خسارة الوزن والحفاظ على الوزن المفقود لمدة تصل إلى عام بعد انتهاء البرنامج الغذائي. اضافة اعلان





وشملت الدراسة مشاركين اتبعوا نظام تناول الطعام خلال نافذة زمنية مدتها 8 ساعات يومياً لمدة 12 أسبوعاً، ثم تمت متابعتهم لعام كامل، حيث حافظ الملتزمون بالنظام على نتائج أفضل مقارنة بمن عادوا إلى نمط الأكل التقليدي.



وأشار الباحثون إلى أن فوائد الصيام المتقطع قد ترتبط بتنظيم الساعة البيولوجية وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، مع التأكيد على ضرورة تطبيقه ضمن نظام متوازن واستشارة الطبيب لبعض الحالات الصحية.





