دراسة تكشف دور الصيام المتقطع في الحفاظ على الوزن بعد الحمية

وشملت الدراسة مشاركين اتبعوا نظام تناول الطعام خلال نافذة زمنية مدتها 8 ساعات يومياً لمدة 12 أسبوعاً، ثم تمت متابعتهم لعام كامل، حيث حافظ الملتزمون بالنظام على نتائج أفضل مقارنة بمن عادوا إلى نمط الأكل التقليدي.
وأشار الباحثون إلى أن فوائد الصيام المتقطع قد ترتبط بتنظيم الساعة البيولوجية وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، مع التأكيد على ضرورة تطبيقه ضمن نظام متوازن واستشارة الطبيب لبعض الحالات الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
خبراء يوضحون علاقة القرنفل بوظائف الأعصاب والذاكرة
-
خبراء يكشفون فوائد الأسماك المعلبة في مواجهة حرارة الصيف
-
نقص المغنيسيوم.. خطر صامت يهدد القلب والأعصاب
-
تقنيات جديدة تمهد لإعادة نمو الأسنان طبيعيًا بدلًا من الحشوات والزراعة
-
دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار بعد التاسعة صباحًا
-
حالات تسمم تدفع بريطانيا لتشديد التحذيرات حول البوتوكس
-
تشنجات العضلات في الحر.. أسبابها وطرق الوقاية منها
-
7 مكونات صحية لتعزيز بروتين كوب القهوة