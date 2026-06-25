دراسة: 5 دقائق مشي كل ساعة تقلل مخاطر الجلوس الطويل

وأظهرت النتائج أن هذا النمط كان الأكثر توازنًا بين الفاعلية وسهولة التطبيق مقارنة بالمشي كل 30 دقيقة أو كل ساعتين، فيما أكد الباحثون أن إدخال فترات حركة قصيرة خلال اليوم يعزز الصحة العامة، خصوصًا صحة القلب.
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