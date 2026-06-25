دراسة: 5 دقائق مشي كل ساعة تقلل مخاطر الجلوس الطويل

11:28 ص

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة شملت أكثر من 19 ألف مشارك في الولايات المتحدة أن المشي لمدة خمس دقائق كل ساعة خلال فترات العمل قد يخفف من أضرار الجلوس الطويل، ويحسن المزاج ويقلل الإرهاق دون التأثير على الإنتاجية. اضافة اعلان





وأظهرت النتائج أن هذا النمط كان الأكثر توازنًا بين الفاعلية وسهولة التطبيق مقارنة بالمشي كل 30 دقيقة أو كل ساعتين، فيما أكد الباحثون أن إدخال فترات حركة قصيرة خلال اليوم يعزز الصحة العامة، خصوصًا صحة القلب.





