دون قطرات... طرق بسيطة لترطيب العين

الوكيل الإخباري- أوصى الطبيب الروسي إيغور مالياتسينسكي بعدة طرق طبيعية لترطيب العين دون الحاجة للقطرات، خاصة لمستخدمي الشاشات لفترات طويلة. وذكر أن الرمش المتكرر والتمارين البصرية البسيطة تساهم في توزيع الدموع واسترخاء عضلات العين.

اضافة اعلان



كما نصح باستخدام الكمادات الدافئة، وغسل العينين بماء دافئ، إضافة إلى جهاز ترطيب الهواء لتحسين بيئة العين. وأكد على أهمية أخذ فترات راحة منتظمة من الشاشات، ودعا من يعانون من جفاف مستمر إلى مراجعة طبيب العيون لتشخيص الحالة وعلاجها.