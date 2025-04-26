دون قطرات... طرق بسيطة لترطيب العين

كما نصح باستخدام الكمادات الدافئة، وغسل العينين بماء دافئ، إضافة إلى جهاز ترطيب الهواء لتحسين بيئة العين. وأكد على أهمية أخذ فترات راحة منتظمة من الشاشات، ودعا من يعانون من جفاف مستمر إلى مراجعة طبيب العيون لتشخيص الحالة وعلاجها.
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