روسيا تطور تقنية لعلاج سرطان البنكرياس

وأوضح المركز، أن الفيروس المبتكر لا يقتصر على تدمير الخلايا السرطانية، بل يحفز أيضاً الجهاز المناعي لمهاجمة الورم، بما يساعد الجسم على مقاومة السرطان ذاتياً، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة لعلاج هذا النوع من الأورام.
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