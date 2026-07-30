الخميس 2026-07-30 07:53 م

روسيا تطور تقنية لعلاج سرطان البنكرياس

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 07:14 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مركز تشوماكوف الحكومي للعلوم الطبية، اليوم الخميس، تطوير تقنية علاجية عبر سلالة فيروسية جديدة تستهدف علاج سرطان البنكرياس، إذ تتمكن من اختراق الخلايا السرطانية وتدميرها، في إطار أبحاث روسية لتطوير علاجات مبتكرة للأورام وتعزيز فعالية العلاج المناعي.اضافة اعلان


وأوضح المركز، أن الفيروس المبتكر لا يقتصر على تدمير الخلايا السرطانية، بل يحفز أيضاً الجهاز المناعي لمهاجمة الورم، بما يساعد الجسم على مقاومة السرطان ذاتياً، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة لعلاج هذا النوع من الأورام.
 
 


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