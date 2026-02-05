الخميس 2026-02-05 01:11 م

رياضة يومية بسيطة تحمي من السكري والسمنة

الخميس، 05-02-2026 12:39 م
الوكيل الإخباري-   الحفاظ على النشاط البدني اليومي من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة. لا يحتاج الأمر إلى صالات رياضية أو تمارين معقدة، فحتى الحركات اليومية البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا، صعود السلالم بدل المصعد، أو القيام بتمارين الإطالة والحركة كل ساعة أثناء العمل، تساعد على تحسيناضافة اعلان


الدورة الدموية وحرق السعرات الحرارية.

هذه الأنشطة اليومية تحسن حساسية الجسم للأنسولين، وتقلل من تراكم الدهون الضارة، كما تعزز قوة القلب والرئتين وتحافظ على وزن صحي. إضافةً إلى ذلك، النشاط البدني اليومي يرفع المزاج ويقلل من التوتر والقلق، ما يجعله مفيدًا للعقل والجسم معًا.

لذلك، اجعل الحركة جزءًا من روتينك اليومي، وابدأ بخطوات صغيرة يمكن الاستمرار عليها، فالنشاط اليومي البسيط أكثر فعالية على المدى الطويل من التمارين المكثفة المتقطعة. الصحة تبدأ بالتحرك!
 
 


