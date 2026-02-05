رياضة يومية بسيطة تحمي من السكري والسمنة

الدورة الدموية وحرق السعرات الحرارية.
هذه الأنشطة اليومية تحسن حساسية الجسم للأنسولين، وتقلل من تراكم الدهون الضارة، كما تعزز قوة القلب والرئتين وتحافظ على وزن صحي. إضافةً إلى ذلك، النشاط البدني اليومي يرفع المزاج ويقلل من التوتر والقلق، ما يجعله مفيدًا للعقل والجسم معًا.
لذلك، اجعل الحركة جزءًا من روتينك اليومي، وابدأ بخطوات صغيرة يمكن الاستمرار عليها، فالنشاط اليومي البسيط أكثر فعالية على المدى الطويل من التمارين المكثفة المتقطعة. الصحة تبدأ بالتحرك!
