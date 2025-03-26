شرب الحليب في السحور- ماذا يفعل بالجسم؟

تحسين جودة النوم
الحليب يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على تهدئة الأعصاب وزيادة استرخاء العضلات، كما يحتوي على هرمون الميلاتونين الذي يعزز النوم العميق.
تقوية العظام
الحليب غني بالكالسيوم وفيتامين د، ما يساعد على تقوية العظام وحمايتها من الكسور، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.
بناء العضلات
يعتبر الحليب مصدرًا ممتازًا للبروتين والأحماض الأمينية الضرورية لبناء وتقوية العضلات، مما يجعله مفيدًا بعد التمرين أو كجزء من نظام غذائي صحي.
تحسين صحة الأسنان
يحتوي الحليب على الكالسيوم وفيتامين د، اللذين يساعدان على تقوية الأسنان وحمايتها من التسوس والكسور. ولكن من المهم أن يكون اللبن دافئًا وخاليًا من المحليات الصناعية.
ترطيب الجسم
دراسات تشير إلى أن الحليب يساعد في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، مما يقلل من الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام.
بإضافة الحليب إلى وجبة السحور، يحصل الجسم على العديد من الفوائد الصحية التي تعزز الطاقة وتساعد على الحفاظ على صحة العظام والعضلات.
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