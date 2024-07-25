صديد الأذن .. الأسباب والأعراض والعلاج

الوكيل الإخباري- صديد الأذن من أكثر المشكلات الشائعة لدى الأشخاص، خاصة الأطفال، والذي ينتج عنه بعض الأعراض المزعجة، مثل خروج سائل متغير اللون من الأذن، مما يتطلب الانتباه الجيد لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.



أسباب صديد الأذن

1- عدوى الأذن الوسطى

تعتبر عدوى الأذن الوسطى السبب الأكثر شيوعًا لصديد الأذن الذي يصيب الأطفال بشكل كبير، وغالبًا ما تحدث عدوى الأذن الوسطى عندما تصبح المنطقة خلف طبلة الأذن ملتهبة ومليئة بالسوائل، وذلك ناتج عن البكتيريا أو الفيروسات.



2- عدوى الأذن الخارجية

تُعرف عدوى الأذن الخارجية باسم أذن السباح، وتحدث نتيجة للبكتيريا أو الفطريات، كما ينتشر هذا النوع من الإصابة لدى الأشخاص الذين يعتادون على ممارسة السباحة بشكل دوري.



3- ثقب طبلة الأذن

يمكن أن يحدث ثقب طبلة الأذن بسبب عدوى الأذن أو التعرض للإصابة أو تغيرات في ضغط الأذن، وبالتالي يختفي هذا الصديد بمجرد الحصول على علاج نهائي لثقب الأذن.



4- الأكزيما

الأكزيما هي مرض جلدي، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا في قناة الأذن، مما ينتج عنه التهاب وجفاف شديد في قناة الأذن، ومن ثم يؤدي ذلك إلى إفراز سائل متغير اللون، ويمكن السيطرة عليه من خلال علاج الأكزيما.



أعراض صديد الأذن

إفراز سائل من الأذن.

ألم في الأذن.

احمرار أو تورم في الأذن.

حكة في الأذن.

عدم القدرة على السمع.

الدوار.

الحمى.



علاج صديد الأذن

يعتمد علاج صديد الأذن على السبب الرئيسي، حيث تتضح طرق العلاج في:



المضادات الحيوية لعلاج عدوى الأذن الوسطى والبكتيرية الأخرى.

قطرات الأذن، بهدف السيطرة على عدوى الأذن الخارجية.

مسكنات الألم، للتحكم في الألم الذي يشعر به الشخص.

الكمادات الدافئة، كأحد الطرق البسيطة للسيطرة على الأعراض.



الوقاية من صديد الأذن