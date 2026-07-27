طبيبة روسية تكشف حقيقة تناول الآيس كريم عند التهاب الحلق

ونصحت بمراجعة الطبيب عند ارتفاع الحرارة، أو اشتداد ألم البلع، أو التهاب اللوزتين، أو صعوبة البلع، لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.
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