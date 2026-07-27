الإثنين 2026-07-27 01:48 م

طبيبة روسية تكشف حقيقة تناول الآيس كريم عند التهاب الحلق

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تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 01:05 م

الوكيل الإخباري-   أشارت الدكتورة الروسية ألينا عزيزوفا إلى أنه لا توجد أدلة علمية تؤكد أن تناول الآيس كريم يضر عند الإصابة بالتهاب الحلق، موضحة أن برودته قد تساعد مؤقتًا في تخفيف الألم أثناء البلع.

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وأوضحت أن من يشعر بالراحة بعد تناوله لا يحتاج إلى تجنبه، مع تفضيل الأنواع اللينة والخالية من القطع الصلبة التي قد تهيّج الحلق.

ونصحت بمراجعة الطبيب عند ارتفاع الحرارة، أو اشتداد ألم البلع، أو التهاب اللوزتين، أو صعوبة البلع، لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.

 
 


gnews

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