طبيبة روسية تكشف حقيقة تناول الآيس كريم عند التهاب الحلق

الوكيل الإخباري- أشارت الدكتورة الروسية ألينا عزيزوفا إلى أنه لا توجد أدلة علمية تؤكد أن تناول الآيس كريم يضر عند الإصابة بالتهاب الحلق، موضحة أن برودته قد تساعد مؤقتًا في تخفيف الألم أثناء البلع.

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