طبيب يحذر من احتمال وجود أمراض كلى دون أعراض لدى الأطفال

ويؤكد الطبيب، أن الطفل قد يبدو نشيطا ويشعر بصحة جيدة رغم وجود مرض في مراحله الأولى، لذلك من المهم المواظبة على الفحوصات الدورية، خاصة في سن مبكرة، حيث يمكن تشخيص العديد من المشكلات بما في ذلك الإعاقات النمائية أو حالات مثل الخصية المعلقة، وعلاجها دون جراحة في حال التدخل الفوري.
ومن جانبه يشير الدكتور أرتور بوغاتيريوف أخصائي أمراض المسالك البولية، إلى أن هناك أعراض خفية لأمراض الكلى، ويمكن أن تظهر بصورة مختلفة- صعوبة التبول، والتورم، وآلام الظهر، وفقدان الشهية، ودم في البول، وتقلب درجة الحرارة ومستوى ضغط الدم.
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