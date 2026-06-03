طبيب يحذر من احتمال وجود أمراض كلى دون أعراض لدى الأطفال

الوكيل الإخباري- يحذر الدكتور ميخائيل نيكيتسكي أخصائي طب وجراحة المسالك البولية من احتمال وجود أمراض الكلى الخلقية لدى الأطفال، لا تظهر أعراضها.

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ووفقا له، عدم وجود شكوى لدى الطفل لا يعني بالضرورة أنه يتمتع بصحة جيدة، لأن العديد من الأمراض الخطيرة قد تبقى دون أعراض لفترة طويلة ولا تظهر إلا في مراحل متأخرة. ومن المشكلات الشائعة بشكل خاص أمراض الكلى والمسالك البولية الخلقية، مثل موه الكلية (Hydronephrosis- حرفيا ماء داخل الكلية) أو الارتداد، وقد يؤدي إغفال تشخيص واحد إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان الكلية.



ويؤكد الطبيب، أن الطفل قد يبدو نشيطا ويشعر بصحة جيدة رغم وجود مرض في مراحله الأولى، لذلك من المهم المواظبة على الفحوصات الدورية، خاصة في سن مبكرة، حيث يمكن تشخيص العديد من المشكلات بما في ذلك الإعاقات النمائية أو حالات مثل الخصية المعلقة، وعلاجها دون جراحة في حال التدخل الفوري.