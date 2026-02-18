عادتان قبل النوم تحسّنان صحة القلب وتوازن السكر في الدم

الوكيل الإخباري- أظهرَت دراسة حديثة أن اتباع عادتين بسيطتين قبل النوم يمكن أن يحسّن صحة القلب ويوازن مستويات السكر في الدم لدى البالغين المعرّضين لخطر الإصابة بأمراض القلب. اضافة اعلان





وفي الدراسة، سعى باحثون من Northwestern University Feinberg School of Medicine في الولايات المتحدة إلى معرفة ما إذا كان توافق الصيام الليلي مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية يعزّز الصحة القلبية والأيضية بشكل عام. وأظهرت دراسات سابقة أن الساعة البيولوجية للجسم، أو الإيقاع اليومي، تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم العمليات الحيوية، وأن ضعف التمثيل الغذائي يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني، ومرض الكبد الدهني، وأمراض القلب.



وشارك في الدراسة 39 شخصًا يعانون من زيادة الوزن، وتم توزيعهم عشوائيًا على مجموعتين:



مجموعة تناولت آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، وامتدت فترة صيامها بين 13 و16 ساعة.



مجموعة ضابطة حافظت على عاداتها الغذائية المعتادة، مع فترة صيام تراوحت بين 11 و13 ساعة.



كما خفّضت المجموعتان إضاءة غرفهما قبل النوم بثلاث ساعات لمواءمة الساعة البيولوجية مع دورة الضوء والظلام الطبيعية.



وركّزت الدراسة على تعديل مواعيد تناول الطعام دون تقليل كمية السعرات الحرارية.



وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين عدّلوا موعد وجبتهم الأخيرة شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ليلًا، كما تحسّن أداء البنكرياس في إفراز الأنسولين، ما ساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.



وقالت دانييلا غريمالدي، مُعدّة الدراسة المنشورة في مجلة Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology:

«إن توقيت فترة الصيام بما يتوافق مع إيقاعات الجسم الطبيعية للنوم والاستيقاظ يحسّن التنسيق بين القلب والتمثيل الغذائي والنوم، وهي جميعًا تعمل معًا لحماية صحة القلب والأوعية الدموية».



وأشار الباحثون إلى أن تناول الطعام في وقت مبكر وربط فترة الصيام بأوقات النوم الغالبة للجسم يُعدّان تغييرين عمليين يمكن تطبيقهما لدى الأفراد المعرّضين للخطر، كما يقدّمان أسلوب تدخل مختلفًا مقارنةً بتعديلات النظام الغذائي المعتادة.



وأضافت غريمالدي: «لا يقتصر الأمر على كمية ونوعية الطعام، بل إن توقيت تناوله بالنسبة للنوم مهم أيضًا لتحقيق الفوائد الفسيولوجية».



ويأمل الباحثون في اختبار فوائد أساليب الصيام المماثلة في تجارب سريرية أوسع نطاقًا لتعزيز الصحة القلبية والتمثيل الغذائي.