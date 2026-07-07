عشاق الكرة في خطر؟ طبيب قلب يكشف تأثير التوتر أثناء المباريات

وأوضح الدكتور ويليام زغبي، طبيب القلب اللبناني الأصل ورئيس قسم أمراض القلب في مستشفى هيوستن ميثوديست بولاية تكساس الأميركية، أن هذه التغيرات لا تشكل خطرًا على معظم الأشخاص، لكنها قد تؤثر في مرضى القلب، وقد تسبب أعراضًا مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس.
وأشار إلى أن التوتر الشديد قد يؤدي في حالات نادرة إلى اعتلال عضلة القلب الإجهادي، داعيًا إلى الاهتمام بصحة القلب للاستمتاع بالمباريات بأمان.
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