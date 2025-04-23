عصير البطيخ في الصيف- إليك فوائده

الوكيل الإخباري- يُعد البطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة والمحببة لدى الكثيرين، لما يتميز به من مذاق لذيذ وفوائد صحية متعددة. ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحرص كثير من الناس على تناول عصير البطيخ لترطيب أجسامهم وتعويض السوائل المفقودة.

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وفي هذا السياق، أكد الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن عصير البطيخ يُعد من أفضل المشروبات الصيفية، نظرًا لاحتوائه على أكثر من 90% من الماء، ما يجعله فعالًا في مكافحة الجفاف والحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة خلال موجات الحر أو فترات التعرق الشديد.



وأشار ناجي إلى أن البطيخ غني بعدد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم، والتي تلعب دورًا بارزًا في تعزيز المناعة، وتحسين صحة البشرة، ودعم وظائف العضلات.



وأضاف أن من أبرز فوائد البطيخ الصحية أيضًا قدرته على تحسين صحة القلب، بفضل احتوائه على مركب الليكوبين، وهو من مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الأوعية الدموية.



كما يحتوي البطيخ على حمض أميني يُعرف بالسترولين، والذي يساعد على تخفيف آلام العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للرياضيين.



وبحسب الدكتور ناجي، فإن عصير البطيخ يُعد خيارًا مثاليًا أيضًا للبشرة، إذ إن محتواه العالي من الماء وفيتامين C يدعمان نضارة البشرة ويقللان من جفافها وبهتانها. كما أنه منخفض السعرات الحرارية ولا يسبب زيادة في الوزن، خاصة عند تناوله دون إضافة سكر.