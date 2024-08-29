علامات اصابة الطفل بمرض جدري القرود

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفيات جامعة القاهرة، إنه لا يوجد اختلاف في أعراض جدري القرود بين الأطفال والكبار، مؤكدة أن الأعراض واحدة، ولكن الأمر يتعلق باختلاف مناعة كل شخص عن الآخر.
أعراض جدري القرود
وأكدت رئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفيات جامعة القاهرة أن أعراض جدري القرود تتمثل في الآتي:
تبدأ فترة حضانة فيروس جدري القرود من أسبوعين إلى 4 أسابيع، وبعدها تبدأ البثور في الظهور على الجسم.
الحمى.
الصداع.
التهاب الحلق.
الإرهاق العام.
تضخم الغدد الليمفاوية.
ألم في العضلات.
طرق انتقال فيروس جدري ا
تلامس جلدي من الشخص السليم للمصاب.
استخدام الأدوات الشخصية للشخص المصاب.
الانتقال عبر الرزاز.
الجلوس مع شخص مصاب بالجدري لمدة تتراوح من 4 إلى 6 ساعات متصلة.
ونصحت بالحرص على الذات وعدم التعرض للخطر لتجنب الإصابة بفيروس جدري القرود، حيث أوصت بالتالي:
الإبلاغ الفوري عن أي حالة مصابة بجدري القرود.
العزل الفوري عند ملاحظة أي أعراض من المذكورة سلفا.
الحرص على غسل الأيدي باستمرار.
ارتداء الكمامة.
عدم الجلوس في الأماكن المغلقة.
متابعة المخالطين للحالة المشتبه في إصابتها أو المؤكدة لمدة 3 أسابيع.
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