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عند تناول بذور الشيا.. 8 أخطاء يجب تجنبها

تت
تعبيرية
 
الأحد، 20-07-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري-   وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، يوصي الخبراء بتجنب الوقوع في الأخطاء الثمانية التالية عند تناول بذور الشيا: 

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الأطعمة الغنية بحمض الفيتيك: مثل البقوليات والمكسرات، لأنها تُقلّل من امتصاص المعادن.
عصائر الفاكهة المُعبأة: تحتوي على سكريات ومواد حافظة تضر بصحة الجسم.
منتجات الألبان الثقيلة: تُسبب الانتفاخ وتُبطئ الهضم، استبدلها بحليب خفيف أو نباتي.
الحمضيات: قد تسبب ارتجاعًا حمضيًا عند تناولها مع الشيا، يُفضل فواكه خفيفة كالمانجو أو التفاح.
الكافيين: يُسبب الجفاف ويُقلل من امتصاص فوائد الشيا.
الأطعمة الحارة: تهيّج المعدة وتتفاعل سلبًا مع بذور الشيا المنتفخة.
المكونات الجافة: بذور الشيا يجب أن تُنقع في الماء أو السوائل لتجنب مشاكل البلع والهضم.
الأطعمة المُصنّعة: تقلل من فوائد الشيا بسبب الدهون والمواد الصناعية.

 

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