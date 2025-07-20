عند تناول بذور الشيا.. 8 أخطاء يجب تجنبها

عصائر الفاكهة المُعبأة: تحتوي على سكريات ومواد حافظة تضر بصحة الجسم.
منتجات الألبان الثقيلة: تُسبب الانتفاخ وتُبطئ الهضم، استبدلها بحليب خفيف أو نباتي.
الحمضيات: قد تسبب ارتجاعًا حمضيًا عند تناولها مع الشيا، يُفضل فواكه خفيفة كالمانجو أو التفاح.
الكافيين: يُسبب الجفاف ويُقلل من امتصاص فوائد الشيا.
الأطعمة الحارة: تهيّج المعدة وتتفاعل سلبًا مع بذور الشيا المنتفخة.
المكونات الجافة: بذور الشيا يجب أن تُنقع في الماء أو السوائل لتجنب مشاكل البلع والهضم.
الأطعمة المُصنّعة: تقلل من فوائد الشيا بسبب الدهون والمواد الصناعية.
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