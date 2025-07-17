غير السهر.. 6 أسباب للهالات السوداء تحت العين

الوكيل الإخباري- لا شك أن الكثيرين استيقظوا صباحًا بعد سهرة أو عمل متأخر، ليكتشفوا مفاجأة غير سارة في المرآة: الهالات السوداء تحت العين.

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ورغم أن قلة النوم تلعب دورًا في ظهورها، إلا أن السهر ليس السبب الوحيد، بل مجرد عامل من عدة أسباب تساهم في بروزها، وفق ما نشره موقع Only My Health.



كيف يساهم السهر في ظهور الهالات؟

توسع الأوعية الدموية تحت العين نتيجة قلة النوم، يجعل الجلد الرقيق يبدو أغمق.

احتباس السوائل يؤدي إلى انتفاخ المنطقة، ما يبرز الهالات بشكل أكبر.

شحوب البشرة بسبب ضعف الدورة الدموية، مما يزيد من وضوح التصبغات أو الأوعية الدموية تحت الجلد.



6 أسباب أخرى للهالات السوداء:

الوراثة: ميل طبيعي لترقق الجلد أو فرط التصبغ في محيط العين.

فرط التصبغ: زيادة إنتاج الميلانين، خاصةً لدى أصحاب البشرة الداكنة.

الجفاف: نقص السوائل يجعل الجلد باهتًا ويُبرز الأوعية الدموية.

الحساسية: تسبب التهابات وانتفاخ وفرك العين المتكرر.

الشيخوخة: فقدان الكولاجين ومرونة الجلد يكشف الأوعية الدموية.

نقص التغذية: مثل نقص الحديد، الذي يسبب شحوب الجلد وظهور الهالات.



خلاصة: الهالات السوداء ليست مجرد علامة على السهر، بل مؤشر محتمل على عوامل صحية أو وراثية أو نمط حياة غير متوازن، لذا فإن التعامل معها يتطلب فهماً شاملاً للأسباب وليس مجرد ساعات النوم.