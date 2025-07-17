الخميس 2025-07-17 02:44 م
 

غير السهر.. 6 أسباب للهالات السوداء تحت العين

ن
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-   لا شك أن الكثيرين استيقظوا صباحًا بعد سهرة أو عمل متأخر، ليكتشفوا مفاجأة غير سارة في المرآة: الهالات السوداء تحت العين.

اضافة اعلان


ورغم أن قلة النوم تلعب دورًا في ظهورها، إلا أن السهر ليس السبب الوحيد، بل مجرد عامل من عدة أسباب تساهم في بروزها، وفق ما نشره موقع Only My Health.


كيف يساهم السهر في ظهور الهالات؟
توسع الأوعية الدموية تحت العين نتيجة قلة النوم، يجعل الجلد الرقيق يبدو أغمق.
احتباس السوائل يؤدي إلى انتفاخ المنطقة، ما يبرز الهالات بشكل أكبر.
شحوب البشرة بسبب ضعف الدورة الدموية، مما يزيد من وضوح التصبغات أو الأوعية الدموية تحت الجلد.


6 أسباب أخرى للهالات السوداء:
الوراثة: ميل طبيعي لترقق الجلد أو فرط التصبغ في محيط العين.
فرط التصبغ: زيادة إنتاج الميلانين، خاصةً لدى أصحاب البشرة الداكنة.
الجفاف: نقص السوائل يجعل الجلد باهتًا ويُبرز الأوعية الدموية.
الحساسية: تسبب التهابات وانتفاخ وفرك العين المتكرر.
الشيخوخة: فقدان الكولاجين ومرونة الجلد يكشف الأوعية الدموية.
نقص التغذية: مثل نقص الحديد، الذي يسبب شحوب الجلد وظهور الهالات.


خلاصة: الهالات السوداء ليست مجرد علامة على السهر، بل مؤشر محتمل على عوامل صحية أو وراثية أو نمط حياة غير متوازن، لذا فإن التعامل معها يتطلب فهماً شاملاً للأسباب وليس مجرد ساعات النوم.

 

الكونسلتو 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب ينال فريحات

شؤون برلمانية مدعي عام عمّان يستدعي النائب ينال فريحات

عودة الفخر الشركسي... على خشبة المسرح الجنوبي

مهرجان جرش عودة الفخر الشركسي... على خشبة المسرح الجنوبي

أصالة نصري... سوف تكون في ختام مهرجان جرش 2025 بأمسية تخطف الأنفاس

مهرجان جرش أصالة نصري... سوف تكون في ختام مهرجان جرش 2025 بأمسية تخطف الأنفاس

قفل

طب وصحة تحذير من سبب شائع لارتفاع الضغط

ملحم زين يعتلي خشبة المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

مهرجان جرش ملحم زين يعتلي خشبة المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

فل

طب وصحة تساعد على التبرز- 5 خضروات تناولها يوميا

ن

طب وصحة غير السهر.. 6 أسباب للهالات السوداء تحت العين

بحضور نقيب المحامين الأردنيين

أخبار محلية ٤٤ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل



 
 





الأكثر مشاهدة