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فاكهة تعزز القدرات العقلية لكبار السن وتحميهم من الخرف.. ما هي؟

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تعبيرية
 
الأحد، 22-06-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن تناول الفراولة قد يساعد في تعزيز سرعة معالجة المعلومات في الدماغ لدى كبار السن، ما قد يُساهم في الوقاية من الخرف.

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وأجريت الدراسة في جامعة سان دييغو ستيت بالولايات المتحدة، وشارك فيها 35 رجلًا وامرأة في السبعينيات من العمر. ووجد الباحثون أن تناول مسحوق الفراولة أدى إلى تحسّن ملحوظ في سرعة المعالجة الذهنية، بينما لم يظهر نفس الأثر مع مشروبات بنكهات الفاكهة.


ورغم عدم تسجيل تحسّن كبير في اختبارات الذاكرة، أكّد الفريق العلمي أن تسريع المعالجة الذهنية يُعد إنجازًا مهمًا، نظرًا لتأثيره المباشر على مهارات حياتية يومية مثل القيادة واتخاذ القرارات المالية.


وتدعم هذه النتائج أبحاثًا سابقة أظهرت أن مركبات "الفلافونويد" في الفراولة تعزّز أيضًا صحة القلب، مما يجعلها فاكهة ذات فوائد متعددة.

 

 

لبنان 24 

 
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